Лучше сидеть дома: канадцам советуют отказаться от путешествий на круизных лайнерах

Новости мира:Канадцам советуют полностью отказаться от круизов.

Из-за повышенного риска распространения вирусов на борту круизных судов канадцам рекомендуют временно полностью отказаться от этого вида отдыха.

Об этом говорится в сообщении на сайте правительства Канады, посвященном пандемии коронавирус.

"Агентство общественного здоровья Канады рекомендует канадцам избегать всех круизных путешествий из-за вспышки Сovid-19. Среди пассажиров круизных судов есть люди со всего мира, в том числе из регионов, где есть выявленные или скрытые случаи заражения COVID-19. Вирус может быстро распространяться на борту круизных судов из-за тесного контакта между пассажирами", - отмечается в сообщении.

В правительстве обращают внимание, что "пожилым людям и людям с ослабленной иммунной системой или дополнительными медицинскими осложнениями грозит высокий риск тяжелого течения заболевания".

"Последние вспышки Covid-19 на круизных судах свидетельствуют, что большое количество человек на борту может быть инфицировано. Хотя симптомы большинства пассажиров мягкие, большое количество случаев требовало госпитализации и реанимации, также известно о нескольких смертях ", - говорится в сообщении.

По состоянию на среду, на территории Канады подтвердили 93 случая заражения новым коронавирусом. Болезнь унесла жизнь одного человека.