У Президента Филиппин есть подозрения на коронавирус

Новости мира:Президент Филиппин Родриго Дутерте в скором времени пройдет тест на наличие коронавируса.

74-летний президент Филиппин Родриго Дутерте пройдет тест на коронавирус.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление помощника Дутерте Бонга Го.

Го заявил, что и он, и Дутерте проходят тестирование, чтобы "убедиться, что мы здоровы и можем контактировать с общественностью и исполнять свои обязанности".

Решение было принято после того, как тесты некоторых членов правительства Филиппин показали положительную реакцию на коронавирус, и чиновники сейчас находятся на карантине.

Общее количество случаев коронавируса на Филиппинах составляет 35.

Как сообщал Укринформ, в общем, по состоянию на утро 12 марта в мире подтверждено уже 126 258 случаев коронавируса, а количество умерших составило 4638.