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Коронавирус "ударил" по нефти: рынок снова обвалился

Коронавирус "ударил" по нефти: рынок снова обвалился
11:37 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Бизнеса:Нефть упала в цене на 4% после заявления Дональда Трампа о запрете на въезд в США гражданам ЕС.

Цены на нефть снова падают в четверг вместе с другими рынками после запрета Дональдом Трампом поездок из Европы в США в связи с тем, что ВОЗ назвала вспышку коронавируса пандемией. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com.

Цена майских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures составляла $36,17 за баррель, что на $1,62 (4,53%) ниже уровня предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) опустились на $1,45 (4,4%) - до $31,53 за баррель.

Волнения на рынке усугубляются угрозой волны дешевой нефти из Саудовской Аравии, которая обещала поднять добычу нефти до рекордно высокого уровня в ходе ценового противостояния с Россией.

Трамп запретил въезд из Европы в США на 30 дней

Рынок акций также упал после того, как Трамп сообщил, что США приостановят все поездки из Европы в США в качестве меры по сдерживанию эпидемии коронавируса.

Запрет на поездки, который исключает Великобританию, “чрезвычайно сильно ударит по американским авиакомпаниям”, сообщила отраслевая ассоциация США.

Объединенные Арабские Эмираты последовали за Саудовской Аравией, объявив о планах по увеличению добычи нефти после краха соглашения между ОПЕК, Россией и другими независимыми производителями, известного как сделка ОПЕК+. Ранее альянс резидентов и нерезидентнов нефтяного картеля способствовал стабилизации мировых цен.

Национальная нефтяная компания ОАЭ, ADNOC, заявила, что планирует увеличить продажи сырой нефти до более чем 4 млн барр./сут. (б/с) и ускорить увеличение мощности на четверть, до 5 млн б/с.

"С развалом ОПЕК+ глобальный нефтяной рынок утратил систему регулирования и теперь только рыночные механизмы могут диктовать баланс между спросом и предложением", — сказал Эспен Эрлингсен, руководитель исследований по разведке и добыче в аналитической компании Rystad Energy. Ее эксперты считают, что цены на нефть должны упасть до минимума в $20/барр. для достижения равновесия.

В Украине начали падать цены на бензин и дизель

По данным Управления энергетической информации США (EIA) коммерческие запасы нефти увеличились на 7,7 млн барр. При этом запасы бензина и дизельного топлива резко сократились.

По состоянию на 09:15 по киевскому времени цена на нефть марки Brent установлена на уровне 34,07 доллара за баррель. На открытии Brent торговалась по 36,02 доллара за баррель, что на 23 цента выше уровня закрытия торгов ($35,79).

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США, Нефть, ОПЕК, Дональд Трамп, Коронавирус, Цены на нефь.
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