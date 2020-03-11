В Украине начали падать цены на бензин и дизель

Новости Бизнеса:Мировой кризис и обвал цен могут привести к понижению цен на украинских АЗС.

Цены на бензины и дизельное топливо 11 марта начали снижаться в некоторых общенациональных и региональных сетях АЗС.

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на "Консалтинговую группу А-95" .

В частности, в сети Shell бензины и дизельное топливо подешевели на 20–22 коп./л: А-92 — до 25,20 грн/л, А-95 — до 26,90 грн/л, ДТ — до 25,96 грн/л.

Опустила цены на все светлые нефтепродукты на 20 коп./л сеть Mango. Работающая преимущественно в восточной и северной части страны сеть Marshal снизила цену А-95 на 50 коп./л, ДТ — на 20 коп./л. Кировоградская сеть "Рур Групп" снизила цены на все виды топлива на 1 грн/л.

Средние по стране цены топлива опустились в Украине на 1-2 коп./л.

Как сообщал enkorr, розничные цены бензинов и ДТ снижались с конца декабря 2019 г. по середину феварля 2020 г., в среднем опустившись за этот период на 2 грн/л. 6-9 марта европейские котировки бензинов и ДТ резко снизились после обвала цен на нефть.

Цены ДТ на оптовом рынке Украины 10 марта не среагировали на это снижение из-за ослабления гривны и ограниченного предложения.

Напомним, цены на нефть на азиатских рынках обвалились более чем на 31% в начале торгов в понедельник, 9 марта, на фоне провалов переговор в ОПЕК+.

Страны ОПЕК+ на переговорах 6 марта не смогли договориться и продлить соглашение о сокращении добычи нефти. Действующая сделка перестанет действовать с 1 апреля. После этого все ограничения на добычу нефти в странах ОПЕК и "не ОПЕК" будут сняты.

Наращивание добычи нефти Россией будет зависеть только от планов нефтяных компаний. Камнем преткновения на переговорах стала позиция Москвы, которая отказалась углублять ограничения. Без участия России страны ОПЕК не видят смысла продолжать искусственно ограничивать добычу.