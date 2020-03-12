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Covid-19: канадский премьер-министр самоизолировался

Covid-19: канадский премьер-министр самоизолировался
19:27 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Джастин Трюдо добровольно устроил себе карантин в связи с заболеванием супруги.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что решил отправиться на карантин, так как у его супруги обнаружили симптомы, свидетельствующие либо о гриппе, либо - о заражении коронавирусом COVID-19, сообщает в четверг Bloomberg.

При этом сам Трюдо не болен и чувствует себя хорошо.

Врачи в настоящее время выясняют, чем заразилась его жена Софи Грегуар-Трюдо - коронавирусом или же обычным гриппом.

Пандемия Covid-19: число зараженных растет

Ранее постпредство Канады при ООН в Нью-Йорке первым среди дипломатических миссий сообщило об удаленной работе сотрудников из-за распространения коронавируса в городе.

В дипмиссии пояснили, что "данное решение было принято в связи с чрезвычайными мерами, объявленными губернатором (Эндрю - ред.) Куомо для штата Нью-Йорк".

На сегодняшний день в Канаде зафиксировано 118 случаев заражения COVID-19, а также один летальный исход.

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Все по теме:

Канада, Вирус, Коронавирус, Джастин Трюдо, Covid-19.
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