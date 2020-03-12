Пандемия Covid-19: число зараженных растет

Новости мира:Количество случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 130 тыс. человек.

По состоянию на вечер четверга количество случаев заражения новым коронавирусом Covid-19 в мире превысило 130 тысяч, сообщает статистический сайт Worldometer.

Так, по состоянию на 18.30 четверга по Киевскому времени всего в мире заразились этим вирусом 130 тыс180 человек.

Число зафиксированных случаев смерти вследствие заражения этим вирусом составило 4тыс. 755.

При этом случаев излечения от коронавируса 68тыс. 677.

В Украине новых случаев заражения в четверг не зафиксировано и, как и раньше, один заболевший.

Вместе с тем, у географических соседей Украины ситуация иная. Так, наибольшее число зафиксированных случаев заражения Covid-19 зафиксировано в Польше – 51, в том числе 20 случаев с начала суток и 1 летальный исход.

В Румынии 49 случаев заражения, в том числе два человека заразились в четверг.

В России – 28; в Венгрии – 16 (+5 с начала суток); в Словакии – 16 (+6 с начала суток); в Беларуси – 12 (+3 с начала суток); в Молдове – 4 (+1 с начала суток).