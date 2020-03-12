Скачать
Четверг, 12.03.2020
Противодействие Covid-19: Данилов пообщался с представителем ВОЗ
Противодействие Covid-19: Данилов пообщался с представителем ВОЗ
Минздрав: В Украине подтверждены два новых случая Covid-19
В Украине подтверждены два новых случая Covid-19
Евро-2020 могут перенести на следующий год
Евро-2020 могут перенести на следующий год
Ваша темная сторона: психологический тест, который поможет лучше узнать себя
Ваша темная сторона: психологический тест, который поможет лучше узнать себя

Пандемия Covid-19: число зараженных растет

Пандемия Covid-19: число зараженных растет
19:06 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Количество случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 130 тыс. человек.

По состоянию на вечер четверга количество случаев заражения новым коронавирусом Covid-19 в мире превысило 130 тысяч, сообщает статистический сайт Worldometer.

Так, по состоянию на 18.30 четверга по Киевскому времени всего в мире заразились этим вирусом 130 тыс180 человек.

Число зафиксированных случаев смерти вследствие заражения этим вирусом составило 4тыс. 755.

Противодействие Covid-19: Данилов пообщался с представителем ВОЗ

При этом случаев излечения от коронавируса 68тыс. 677.

В Украине новых случаев заражения в четверг не зафиксировано и, как и раньше, один заболевший.

Вместе с тем, у географических соседей Украины ситуация иная. Так, наибольшее число зафиксированных случаев заражения Covid-19 зафиксировано в Польше – 51, в том числе 20 случаев с начала суток и 1 летальный исход.

Covid-19: в Испании массово закрываются учебные заведения

В Румынии 49 случаев заражения, в том числе два человека заразились в четверг.

В России – 28; в Венгрии – 16 (+5 с начала суток); в Словакии – 16 (+6 с начала суток); в Беларуси – 12 (+3 с начала суток); в Молдове – 4 (+1 с начала суток).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Вирус, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какое чувство движет Вами: психологический тест
02 Маникюр 2020: самые трендовые идеи на весну (Фото)
03 Продукты, которые нужно немедленно вытащить из холодильника
04 ВОЗ объявила пандемию коронавируса COVID-19 в мире
05 Украина на карантине из-за коронавируса: что происходит в регионах
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Николаевщине от пневмонии умерла женщина
На Николаевщине от пневмонии умерла женщина
День в ООС: Боевики снова нарушают режим &quot;тишины&quot;
День в ООС: Боевики снова нарушают режим "тишины"
Экс-глава Минсоцполитики стала заместителем Ермака
Экс-глава Минсоцполитики стала заместителем Ермака
Будет ли Евровидение-2020: организаторы дали окончательный ответ
Будет ли Евровидение-2020: организаторы дали окончательный ответ
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь