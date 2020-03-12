Скачать
Четверг, 12.03.2020
Противодействие Covid-19: Данилов пообщался с представителем ВОЗ
Противодействие Covid-19: Данилов пообщался с представителем ВОЗ
Украинцам дали рекомендации относительно визитов в США
Украинцам дали рекомендации относительно визитов в США
Евро-2020 могут перенести на следующий год
Евро-2020 могут перенести на следующий год
Производство байопика про Элвиса Пресли приостановлено: причина
Производство байопика про Элвиса Пресли приостановлено: причина

Covid-19: в Испании массово закрываются учебные заведения

Covid-19: в Испании массово закрываются учебные заведения
17:47 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Регионы Испании закрывают школы и университеты из-за коронавируса, королевская семья сдала анализы.

Испанские региональные власти в Каталонии, Стране Басков, Галисии и Мурсии с четверга закрывают все университеты, школы и детские сады, чтобы остановить распространение коронавируса.

Об этом сообщают испанские СМИ.

Ранее на этой неделе аналогичные меры приняли власти Мадрида и провинции Риоха. Власти Мадрида призывают граждан не выходить из дома без крайней необходимости. Не работает музей - один из крупнейших в Европе музеев изобразительного искусства, расположенный в Мадриде.

Коронавирус добрался до правительства Испании

Спикер нижней палаты парламента Испании Меричель Батет сообщила, что конгресс депутатов проведет пленарное заседание 24 марта, на нем будут присутствовать только выступающие, остальные депутаты смогут голосовать дистанционно.

В четверг стало известно, что у министра по вопросам равенства в Испании Ирены Монтеро диагностировали коронавирус COVID-2019. Из-за этого анализы на новый тип коронавируса сдали члены королевской семьи: король Филипп VI, его супруга королева Летисия и дочери принцесса Леонор и инфанта София. Королева Летисия ранее посещала мероприятие, на котором присутствовала Монтеро. Результаты анализов пока неизвестны, королевский дворец обещал обнародовать их позднее.

В Барселоне в карантин попала мэр города Ада Колау. Она работает из дома из-за того, что недавно контактировала с человеком, заразившимся коронавирусом.

В Азербайджане - первая смерть от Covid-19

В Испании из-за коронавируса умерли 84 человека, подтверждены 2 тыс. 968 случаев инфицирования.

По данным Минздрава Испании, наибольшее количество заражений - 1 тыс. 388 приходится на регион Мадрида, второе место с 346 случаями занимает Страна Басков, на третьем - Каталония с 260 случаями.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Испания, Вирус, Каталония, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какое чувство движет Вами: психологический тест
02 ВОЗ объявила пандемию коронавируса COVID-19 в мире
03 Продукты, которые нужно немедленно вытащить из холодильника
04 Маникюр 2020: самые трендовые идеи на весну (Фото)
05 Украина на карантине из-за коронавируса: что происходит в регионах
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украина рассмотрит ограничение полетов еще в две европейские страны
Украина рассмотрит ограничение полетов еще в две европейские страны
На Донбассе ранен военный ВСУ
На Донбассе ранен военный ВСУ
НБУ: Банковская система в Украине сверхликвидна
Банковская система в Украине сверхликвидна
Будет ли Евровидение-2020: организаторы дали окончательный ответ
Будет ли Евровидение-2020: организаторы дали окончательный ответ
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь