Covid-19: в Испании массово закрываются учебные заведения

Новости мира:Регионы Испании закрывают школы и университеты из-за коронавируса, королевская семья сдала анализы.

Испанские региональные власти в Каталонии, Стране Басков, Галисии и Мурсии с четверга закрывают все университеты, школы и детские сады, чтобы остановить распространение коронавируса.

Об этом сообщают испанские СМИ.

Ранее на этой неделе аналогичные меры приняли власти Мадрида и провинции Риоха. Власти Мадрида призывают граждан не выходить из дома без крайней необходимости. Не работает музей - один из крупнейших в Европе музеев изобразительного искусства, расположенный в Мадриде.

Спикер нижней палаты парламента Испании Меричель Батет сообщила, что конгресс депутатов проведет пленарное заседание 24 марта, на нем будут присутствовать только выступающие, остальные депутаты смогут голосовать дистанционно.

В четверг стало известно, что у министра по вопросам равенства в Испании Ирены Монтеро диагностировали коронавирус COVID-2019. Из-за этого анализы на новый тип коронавируса сдали члены королевской семьи: король Филипп VI, его супруга королева Летисия и дочери принцесса Леонор и инфанта София. Королева Летисия ранее посещала мероприятие, на котором присутствовала Монтеро. Результаты анализов пока неизвестны, королевский дворец обещал обнародовать их позднее.

В Барселоне в карантин попала мэр города Ада Колау. Она работает из дома из-за того, что недавно контактировала с человеком, заразившимся коронавирусом.

В Испании из-за коронавируса умерли 84 человека, подтверждены 2 тыс. 968 случаев инфицирования.

По данным Минздрава Испании, наибольшее количество заражений - 1 тыс. 388 приходится на регион Мадрида, второе место с 346 случаями занимает Страна Басков, на третьем - Каталония с 260 случаями.