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Коронавирус добрался до правительства Испании

Коронавирус добрался до правительства Испании
13:59 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Теперь на китайский коронавирус проверят всех испанских министров.

У министра равенства Испании Ирен Монтеро обнаружили коронавирус.

Об этом сообщает AFP в Twitter.

"Министр равенства Испании Ирэн Монтеро получила положительный тест на коронавирус", - говорится в сообщении.

По информации СМИ, второй вице-премьер-министр Испании Пабло Иглесиас, партнером которого является Монтеро, помещен в карантин.

"Второй вице-премьер-министр Пабло Иглесиас был переведен на карантин после того, как у его партнера был диагностирован коронавирус", - говорится в заявлении правительства.

В Китае назвали сроки окончания пандемии коронавируса

В заседании кабинета министров Испании, которое запланировано на четверг, примут участие только министры, присутствие которых необходимо для утверждения новых мероприятий, связанных с коронавирусом.

Все остальные встречи премьер-министра страны будут проходить посредством видеоконференции.

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Испания, Вирус, Коронавирус, Covid-19.
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