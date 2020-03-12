Коронавирус добрался до правительства Испании

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У министра равенства Испании Ирен Монтеро обнаружили коронавирус.

Об этом сообщает AFP в Twitter.

"Министр равенства Испании Ирэн Монтеро получила положительный тест на коронавирус", - говорится в сообщении.

#BREAKING Spain's equality minister Irene Montero tests positive for #coronavirus: govt pic.twitter.com/6bCPjpIGA8 — AFP news agency (@AFP) March 12, 2020

По информации СМИ, второй вице-премьер-министр Испании Пабло Иглесиас, партнером которого является Монтеро, помещен в карантин.

"Второй вице-премьер-министр Пабло Иглесиас был переведен на карантин после того, как у его партнера был диагностирован коронавирус", - говорится в заявлении правительства.

В заседании кабинета министров Испании, которое запланировано на четверг, примут участие только министры, присутствие которых необходимо для утверждения новых мероприятий, связанных с коронавирусом.

Все остальные встречи премьер-министра страны будут проходить посредством видеоконференции.