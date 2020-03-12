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В Азербайджане - первая смерть от Covid-19

В Азербайджане - первая смерть от Covid-19
17:18 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Власти Азербайджана рассказали, что первая заразившаяся коронавирусом пациентка умерла.

В Азербайджане зарегистрирован первый случай смерти от коронавируса, сообщил в четверг оперативный штаб при кабинете министров.

"Гражданка Азербайджана 1969 года рождения вернулась в страну из Ирана, где проходила лечение. В связи с хроническими проблемами она была помещена в больницу, где у нее были выявлены системная красная волчанка, волчаночный нефрит 4-ой степени и последняя стадия хронической почечной недостаточности. После диагностики у нее также был выявлен коронавирус", - говорится в сообщении штаба.

В штабе отметили, что она была помещена в клинику со специальным режимом, ей было оказано интенсивное лечение.

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"Несмотря на предпринятые меры, у больной развились хронические осложнения, отказал ряд внутренних органов, и врачи не сумели спасти ее жизнь. Родственники и лица, бывшие в контакте с больной, были помещены на карантин", - сообщили в штабе.

Как сообщалось ранее, после необходимого лечения из больницы отпущены три гражданина Азербайджана, у которых ранее был диагностирован коронавирус. Это граждане 1973, 1997 и 1998 г.р.

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Таким образом, в настоящее время в больнице лечение от коронавируса проходят 11 человек. Из них девять являются гражданами Азербайджана, по одному - России и Германии.

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Азербайджан, Вирус, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
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