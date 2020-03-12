В Польше вводят особое "положение эпидемиологической угрозы" из-за COVID-19

Новости мира:Власти в Польше введут особое положение эпидем-угозы.

Положение эпидемиологической угрозы будет введено в Польше.

Об этом заявил на пресс-конференции в четверг министр здравоохранения республики Лукаш Шумовский пишет польское издание Gazeta Wyborcza.

По его словам, в связи с объявлением пандемии он намерен сегодня подписать распоряжение о "введении в Польше положения эпидемиологической угрозы".

Как пояснил министр, это означает, что в новых распоряжениях министр здравоохранения может частично ограничить перемещение, временно ограничить использование определенных продуктов, закрыть учреждения и запретить мероприятия, может распорядиться о предоставлении зданий и территорий, необходимых для борьбы с эпидемией.

Шумовский также информировал, что по всей стране будут созданы 19 больниц, предназначенных исключительно для больных зараженных коронавирусом. В каждом из 16 воеводств (регионов) республики появится как минимум одно такое лечебное учреждение. "Эти больницы с понедельника будут готовы принимать пациентов", — сказал он.

Одновременно министр признал, что рано или поздно число зараженных начнет расти очень быстро. Но он призвал граждан не паниковать, не атаковать магазины, не закупать продовольствие. "У нас сейчас ситуация угрозы эпидемии", — подчеркнул он, призвав отправленных в карантин соблюдать этот режим, а остальных граждан попросил по возможности оставаться дома.