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Пандемия COVID-19: В Иране от коронавируса погибло более четырех сотен и тысячи инфицированы

Пандемия COVID-19: В Иране от коронавируса погибло более четырех сотен и тысячи инфицированы
15:32 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:В Иране более 10 000 граждан заражены и более четырех сотен погибло от коронавируса.

Число инфицированных коронавирусом нового типа в Исламской Республике Иран превысило 10 тысяч, зафиксировано 429 летальных исходов.

Такие данные привел в четверг глава департамента по связям с общественностью министерства здравоохранения и медицинского образования республики Киянуш Джаханпур. 

"За сутки зафиксировано 1075 новых случаев коронавируса в стране. Общее число составляет 10 075", — цитирует его агентство ISNA. Он добавил, что умерло 429 человек. Ранее сообщалось о 9 тыс. заболевших и 354 летальных исходах.

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Минздрав Ирана сообщил о первых случаях заражения коронавирусом в стране 19 февраля. Инфицированные были выявлены в провинции Кум. В связи с распространением вируса все иранские школы закрыты до конца марта, многие страны ограничили сообщение с исламской республикой. Во вторник вице-спикер Меджлиса Абдольреза Месри заявил, что анализы 23 депутатов показали наличие у них коронавируса. Случаи инфицирования зафиксированы во всех провинциях страны.

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Иран, Заболевание, Заражение, Коронавирус.
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