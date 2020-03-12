В Черновцах работает специальная мониторинговая миссия ОБСЕ

Новости Украины:В Украине на Буковине работает миссия ОБСЕ для предотвращения распространения коронавируса.

Заместитель главы Черновицкой областной государственной администрации Наталья Гусак и заместитель директора Департамента здравоохранения Мария Полищук во время встречи с представительницей миссии ОБСЕ Иветт Лангенгейзен рассказали о мерах, которые проводят в области, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Об этом сообщает Черновицкая ОГА.

"Мы делаем все, чтобы следовать стандартам Всемирной организации здравоохранения, что не позволяет распространяться COVID-19 в области. В частности, информируем население о вирусе и о мерах безопасности, которые помогают уберечься от инфицирования", - отметила Гусак.

Кроме того, уже в ближайшее время ожидают прибытия в область тест-системы для определения COVID-19.

Как сообщалось ранее, Буковина получила гуманитарную помощь от ВОЗ для борьбы с коронавирусом.