В Черновцах работает специальная мониторинговая миссия ОБСЕ

Заместитель главы Черновицкой областной государственной администрации Наталья Гусак и заместитель директора Департамента здравоохранения Мария Полищук во время встречи с представительницей миссии ОБСЕ Иветт Лангенгейзен рассказали о мерах, которые проводят в области, чтобы предотвратить распространение коронавируса.
Об этом сообщает Черновицкая ОГА.
"Мы делаем все, чтобы следовать стандартам Всемирной организации здравоохранения, что не позволяет распространяться COVID-19 в области. В частности, информируем население о вирусе и о мерах безопасности, которые помогают уберечься от инфицирования", - отметила Гусак.
Кроме того, уже в ближайшее время ожидают прибытия в область тест-системы для определения COVID-19.
Как сообщалось ранее, Буковина получила гуманитарную помощь от ВОЗ для борьбы с коронавирусом.