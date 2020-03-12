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Ряд религиозных конфессий опубликовали заявления о мерах по противодействию коронавирусу

Ряд религиозных конфессий опубликовали заявления о мерах по противодействию коронавирусу
14:35 Сегодня Телеграф УНН

Новости Украины:В Украине часть религиозных конфессий дали заявления о распространении коронавируса и опубликовали перечень важных мер для применения.

Ряд религиозных конфессий Украины опубликовали заявления о распространении коронавируса COVID-19 и противоэпидемических мероприятий в храмах и святынях, пишет пресс-служба Православной церкви Украины, Украинской греко-католической церкви, главного муфтия мусульман Украины Саида Исмагилова. 

В Православной церкви Украины отметили, что: "Поместных Церквах, ранее столкнулись с вызовом эпидемии, было рекомендовано употреблять ряд мер".

Эти меры в ПЦУ отнесли: "усилить меры противоэпидемической безопасности в храмах, использовать средства дезинфекции, в том числе для поддержания чистоты икон и других святынь; на время пандемии, особенно при наличии повышенной опасности в конкретных местностях, достаточным проявлением уважения к святыням (Креста, икон, святых мощей) может быть поклонение/поклон перед ними, без целования; указанное также может применяться к личным приветствиям и проявлениям уважения между членами Церкви, в частности между священнослужителями и мирянами при подаче благословение; временно не переносить святыни (святые мощи, почитаемые иконы) с мест их постоянного хранения; использование для запивки после принятия Причастия одноразовых стаканов или потребления только антидора". 

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В комментарии главы УГКЦ митрополита Святослава (Шевчука) и пресс-службы церкви указано: "Что касается участия в богослужениях, Блаженнейший Святослав прежде всего призывает всех соблюдать правила личной гигиены в храмах. В этот период может быть оправданным не касаться и не целовать иконы. Кроме этого, "требуем в наших церквях усилить меры противоэпидемической безопасности, чтобы наши храмы были всегда чистым и безопасным местом для личной и общей молитвы".

Главный муфтий мусульман Украины Саид Исмагилов отметил в Facebook: "сделать все, чтобы не распространялось заболевание и при этом не распространять информацию, которая может напугать жителей и вызвать панику. Напоминаем, что из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19, появился приказ Кабинета министров Украины о внедрении карантина на период с 12 марта по 3 апреля, запрет посещения учащимися учебных заведений (школ, университетов и т.д.), и проведение массовых мероприятий, в которых принимает участие более 200 человек. Напоминаем мусульманам, что Ислам не запрещает внедрение таких вынужденных мер. Исламские богословы назвали одну из важных причин, по которой не проводят джума-намаз — это болезнь или страх за себя и свою семью".

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Украина, Церковь, Заражение, Коронавирус, ПЦУ.
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