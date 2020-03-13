Волна коронавируса добралась до Кении: Медики зафиксировали первый случай заражения

Новости мира:В Кении медики зарегистрировали первый случай заболевания на коронавирус.

В Кении подтвердили первый случай заболевания COVID-19, заболела 27-летняя женщина.

Об этом сообщает CNN.

"Кения подтвердила свой первый случай коронавируса. Министр здравоохранения Мутахи Кагве опроверг слухи о том, что чернокожие не могут получить коронавирус... Пациентка - 27-летняя женщина, которая путешествовала из США через Лондон 5 марта. Случай был зафиксирован 12 марта. В правительстве сообщили, что отследили всех, кто контактировал с ней", - указано в сообщении.

Отмечается, что пациентка стабильная, ее температура снизилась до нормального уровня. Однако, женщину не отпустят, пока тест на коронавирус не станет отрицательным.

Также указано, что правительство Кении принимает меры для уменьшения распространения коронавируса в стране. Ожидается, что болезнь негативно повлияет на экономику, поскольку пострадает туристический сектор.