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Дожди не помогли: Замбия столкнулась с острой нехваткой воды

Дожди не помогли: Замбия столкнулась с острой нехваткой воды
16:00 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: Твиттер

Новости мира:Засуха в Замбии привела к нехватке воды и перебоям с электричеством.

Уровень наибольшего в мире искусственного озера Кариба площадью 5500 кв. км за 3 года жестокой засухи упал на 6 м. Замбия столкнулась с серьезной нехваткой воды и электричества, несмотря на недавние дожди, уровень воды в водоемах остается критически низким, сообщает The Guardian.

В начале марта вода, доступная для производства электроэнергии, на плотине Кариба, расположенной на границе между Замбией и Зимбабве, составила 11 %, что является незначительным подъемом после рекордно низкого уровня, отмеченного в январе. Год назад уровень воды в озере составлял более 42 %.

Сейчас мощность гидроэлектростанции сильно ограничена, что приводит к частым отключениям электроэнергии в обеих странах, многие предприятия используют дизельные генераторы по 8 часов в день.

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Около половины всего электричества Замбии поступает с плотины Кариба. Этот источник энергии подвержен губительному воздействию климата. В Замбии за прошедшие 60 лет стало на 1,7 °C жарче. Среднее количество осадков в стране за тот же период сокращалось на 2,3 % каждое десятилетие.

Характер и сроки выпадения дождей также меняются. После нескольких месяцев сильной засухи недавние ливни разрушили урожай и инфраструктуру в Замбии.

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Засуха, Африка, Глобальное потепление, Замбия, Стихийное бедствие.
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