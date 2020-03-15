Дожди не помогли: Замбия столкнулась с острой нехваткой воды

Новости мира:Засуха в Замбии привела к нехватке воды и перебоям с электричеством.

Уровень наибольшего в мире искусственного озера Кариба площадью 5500 кв. км за 3 года жестокой засухи упал на 6 м. Замбия столкнулась с серьезной нехваткой воды и электричества, несмотря на недавние дожди, уровень воды в водоемах остается критически низким, сообщает The Guardian.

В начале марта вода, доступная для производства электроэнергии, на плотине Кариба, расположенной на границе между Замбией и Зимбабве, составила 11 %, что является незначительным подъемом после рекордно низкого уровня, отмеченного в январе. Год назад уровень воды в озере составлял более 42 %.

Сейчас мощность гидроэлектростанции сильно ограничена, что приводит к частым отключениям электроэнергии в обеих странах, многие предприятия используют дизельные генераторы по 8 часов в день.

Около половины всего электричества Замбии поступает с плотины Кариба. Этот источник энергии подвержен губительному воздействию климата. В Замбии за прошедшие 60 лет стало на 1,7 °C жарче. Среднее количество осадков в стране за тот же период сокращалось на 2,3 % каждое десятилетие.

Характер и сроки выпадения дождей также меняются. После нескольких месяцев сильной засухи недавние ливни разрушили урожай и инфраструктуру в Замбии.