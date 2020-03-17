Крымского татарина Ибраимова, задержанного 16 марта, отпустили

Новости мира:Во временно оккупированном Джанкое российские силовики задержали и увезли в неизвестном направлении крымского татарина Дилявера Ибраимова.

В оккупированном Росией Крыму отпустили задержанного утром крымского татарина Дилявера Ибраимова.

Об этом в Facebook сообщает "Крымская солидарность" со ссылкой на данные активистов, которые вместе с родственниками ожидали Ибраимова у здания ФСБ в оккупированном Симферополе.

Отмечается, что некоторое время назад крымский татарин, местонахождения которого было неизвестно с момента задержания, вышел из здания.

16 марта, во временно оккупированном Джанкое российские силовики задержали и увезли в неизвестном направлении крымского татарина Дилявера Ибраимова после обыска в его доме.