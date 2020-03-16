Скачать
Понедельник, 16.03.2020
Коронавирус в Украине: Зеленский призвал Кабмин принять девять мер по сдерживанию эпидемии (Видео)
Коронавирус в Украине: Зеленский призвал Кабмин принять девять мер по сдерживанию эпидемии (Видео)
"Вам грубо врут": Кулеба просит воздержаться от путешествий за границу (Видео)
"Вам грубо врут": Кулеба просит воздержаться от путешествий за границу (Видео)
Бой сына Кости Цзю и обидчика Пакьяо перенесен
Бой сына Кости Цзю и обидчика Пакьяо перенесен
iPhone 12 будет мощнее своего предшественника: результаты тестирования процессора
iPhone 12 будет мощнее своего предшественника: результаты тестирования процессора

Убийство Гандзюк: в СБУ сообщили, что Левин прибыл в Украину (Фото)

Смотрите фото (3)
Убийство Гандзюк: в СБУ сообщили, что Левин прибыл в Украину (Фото)
17:38 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: СБУ

Новости Украины:Подозреваемый в организации убийства Гандзюк Левин экстрадирован из Болгарии в Украину.

Подозреваемый в организации убийства Екатерины Гандзюк Алексей Левин доставлен в понедельник в Украину из Болгарии в рамках запроса об экстрадиции, сообщает пресс-центр СБ Украины.

"Только что самолет с подозреваемым на борту прибыл в Киев. Работниками Национального бюро Интерпола в установленном порядке был доставлен и передан сотрудникам Службы безопасности Украины и Офиса генерального прокурора. По прибытии в Украину Москаленко (Левин) будет доставлен к месту временного содержания. В ближайшее время суд должен избрать ему меру пресечения", - говорится в обнародованном в понедельник днем.

Ранее компетентные органы Болгарии удовлетворили запрос Офиса генерального прокурора об экстрадиции указанного лица.

"Как и обещали, мы уверенно движемся к тому, чтобы поставить финальную точку в деле Екатерины Гандзюк. Для нас этот вопрос - принципиальный. А экстрадиция подозреваемого ускорит окончательное расследование ее убийства. Должны примере этого дела показать - каждый, кто совершил преступление, ждет справедливое наказание", - отметил глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.

Согласно процедуре, после передачи подозреваемого украинским правоохранительным органам будут проведены необходимые процессуальные действия для скорейшего расследования преступления и передачи в суд обвинительных актов в отношении его участников.

Как сообщалось, 31 июля 2018 года утром в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк возле ее дома. Пострадавшую с ожогами доставили в местную больницу, но вскоре перевели в медучреждение Киева.

Дело Гандзюк: Баканов рассчитывает на ускорение хода расследования

Были задержаны пятеро подозреваемых в покушении на Гандзюк, в том числе мужчина, зафиксированный на видео с камер наблюдения как покупатель серной кислоты.

4 ноября Гандзюк скончалась. После этого следователи изменили квалификацию нападения на нее на оконченное преступление - по пунктам 4, 6, 11 и 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное группой лиц, из корыстных побуждений, с особой жестокостью, по заказу).

Президент Украины Зеленский возглавил специализированный совет по противодействию COVID-19

7 мая 2019 года Генпрокуратура Украины утвердила и направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении пяти лиц, обвиняемых в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть Гандзюк. 6 июня 2019 года Покровский районный суд Днепропетровской области утвердил сделку со следствием пятерых обвиняемых и назначил им наказание в виде лишения свободы.

Левин после совершения преступления покинул территорию Украины, и в январе 2019 года СБУ объявила его в розыск. Согласно опубликованной информации, он исчез 19 августа 2018 года. В декабре 2018 года генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что правоохранительные органы объявили подозрение Левину как участнику подготовки и организации нападения на Гандзюк.

Президент провел перестановки среди чиновников СБУ

24 января 2020 года подозреваемого задержали в Болгарии, местный суд арестовал его на 40 суток.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

СБУ, Экстрадиция, Екатерина Гандзюк, Алексей Левин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Один на миллион": самые редкие породы собак в мире
02 Нардепы фракции "Слуга народа" обратились к главе СНБО с просьбой уволить Сивохо: обращение подписали уже 19 депутатов
03 Вселенная дает ответы: психологический тест, который поможет их узнать
04 Одесса закрывает все магазины, кроме продуктовых и аптек
05 Польза исключается: 4 самых бесполезных каши
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Хроника коронавируса: данные за 16 марта (Фото, Видео)
Хроника коронавируса: данные за 16 марта (Фото, Видео)
Убийство Гандзюк: в СБУ сообщили, что Левин прибыл в Украину (Фото)
Убийство Гандзюк: в СБУ сообщили, что Левин прибыл в Украину (Фото)
Нефтяной рынок стремительно падает на фоне пандемии COVID-19: Brent &quot;пробил&quot; отметку в $30 за баррель
Нефтяной рынок стремительно падает на фоне пандемии COVID-19: Brent "пробил" отметку в $30 за баррель
&quot;Здоровье - главный приоритет&quot;: ежегодный концерт участников Евровидения 2020 не состоится
"Здоровье - главный приоритет": ежегодный концерт участников Евровидения 2020 не состоится
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь