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Дело Гандзюк: Баканов рассчитывает на ускорение хода расследования

Дело Гандзюк: Баканов рассчитывает на ускорение хода расследования
22:37 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:По прогнозам Баканова, после экстрадиции Левина из Болгарии рассмотрение "дела Гандзюк" будет ускорено.

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов убежден, что возвращение фигуранта дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк гражданина Украины Алексея Левина из Болгарии на Родину ускорит ход расследования.

"Мы задержали его именно в Болгарии. Я уверен, что когда Левин приедет именно в Украину мы ускорим рассмотрение дела по убийству Екатерины Гандзюк", - сказал он с трибуны Верховной Рады в среду вечером.

В свою очередь генпрокурор Руслан Рябошапка подчеркнул, что благодаря задержанию Левина украинские правоохранители смогли значительно продвинуться в расследовании этого преступления.

Как сообщалось, 31 июля 2018 года утром в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк возле ее дома. Пострадавшую с ожогами доставили в местную больницу, но вскоре перевели в медучреждение Киева.

Были задержаны пятеро подозреваемых в покушении на Гандзюк, в том числе мужчина, зафиксированный на видео с камер наблюдения как покупатель серной кислоты.

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4 ноября Гандзюк скончалась. После этого следователи изменили квалификацию нападения на нее на оконченное преступление - по пунктам 4, 6, 11 и 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное группой лиц, из корыстных побуждений, с особой жестокостью, по заказу).

7 мая 2019 года Генпрокуратура Украины утвердила и направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении пяти лиц, обвиняемых в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть Гандзюк. 6 июня 2019 года Покровский районный суд Днепропетровской области утвердил сделку со следствием пятерых обвиняемых и назначил им наказание в виде лишения свободы.

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Левин после совершения преступления покинул территорию Украины, и в январе 2019 года СБУ объявила его в розыск. Согласно опубликованной информации, он исчез 19 августа 2018 года. В декабре 2018 года генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что правоохранительные органы объявили подозрение Левину как участнику подготовки и организации нападения на Гандзюк.

24 января 2020 года подозреваемого задержали в Болгарии, местный суд арестовал его на 40 суток.

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СБУ, Болгария, Екатерина Гандзюк, Иван Баканов.
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