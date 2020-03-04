Освобожденному из плена "ДНР" украинцу объявили о подозрении в пытках

Новости Украины:СБУ подозревает украинца, которого освободили из плена "ДНР", в пытках людей во время его пребывания в ОРДЛО.

Следователи Службы безопасности Украины под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора объявили о подозрении освобожденному в декабре 2019 года из плена "ДНР" украинцу, который уличен в истязании соотечественников во время удерживания.

Как говорится в сообщении на сайте СБУ, во время пребывания в тюрьме "МГБ ДНР" на территории бывшего завода "Изоляция", что в Донецке, мужчина добровольно вступил в состав указанного незаконного вооруженного подразделения.

По данным СБУ, совместно с другими участниками НВФ он применял физическое насилие и пытал своих сограждан, как гражданских лиц, так и пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые там удерживались.

Во время проведения обыска по месту жительства злоумышленника обнаружили и изъяли вещи, предметы и документы, подтверждающие его участие в террористической организации "ДНР", которые будут приобщены к делу.

В настоящее время задержанному сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных, ч.1 ст.438 (нарушение законов и обычаев войны), ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное следствие.

В СБУ напомнили, что под процессуальным руководством органов прокуратуры осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по фактам совершения боевиками вооруженных формирований РФ жестокого обращения и пыток пленных украинских военнослужащих и гражданских лиц.

В настоящее время уже установлено более 160 специально созданных в 2014-2020 годах мест несвободы на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, в которых противоправно удерживались более 3 тысяч человек.

В большинстве случаев пострадавшие удерживались в нечеловеческих условиях, к ним применялись пытки и истязания.

Досудебное расследование продолжается, проводятся необходимые процессуальные действия, направленные на установление и привлечение к уголовной ответственности всех лиц, причастных к совершению преступлений против пленных украинских военнослужащих и незаконно удерживаемых боевиками гражданских лиц.

Уголовным кодексом Украины предусмотрено максимальное наказание за совершение инкриминируемых преступлений в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.