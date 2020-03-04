Скачать
Среда, 04.03.2020
В Раду внесено постановление об отставке Гончарука
В Раду внесено постановление об отставке Гончарука
В Украине еще у шестерых человек подозревают коронавирус
В Украине еще у шестерых человек подозревают коронавирус
Кличко разочарован методами работы руководства ФБУ
Кличко разочарован методами работы руководства ФБУ
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 5 марта
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 5 марта

СБУ задержала руководителя агентурной сети Генштаба РФ

СБУ задержала руководителя агентурной сети Генштаба РФ
13:50 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: СБУ

Новости Украины:Сотрудники СБУ задержали украинца, который является руководителем агентурной сети Генштаба РФ.

Служба безопасности Украины задержала на границе украинца, который является руководителем агентурной сети Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Контрразведчики СБУ задержали при пересечении государственной границы руководителя агентурной сети ГУ Генштаба ВС РФ - украинского гражданина, бывшего военнослужащего Вооруженных сил Украины. Злоумышленник планировал выезд в Россию для отчета перед кураторами о выполнении разведывательных задач", - говорится в сообщении.

На Закарпатье предотвратили контрабанду медицинских масок в Румынию

Отмечается, что контрразведчики спецслужбы установили, что бывший военнослужащий был завербован кадровым сотрудником ГУ ГШ ВС РФ при выезде на временно оккупированную территорию Луганщины.

"Он выполнял задачи по сбору и передаче разведывательной информации о военных объектах Вооруженных сил Украины, которые дислоцируются на Волыни", - отмечают в СБУ.

Кроме того, мужчина по заданию куратора привлек к выполнению разведывательных задач еще трех пророссийски настроенных жителей региона.

"Они имели возможность собирать актуальные сведения об обороноспособности и боевой готовности военных объектов, местах дислокации военной техники, их количественных и качественных характеристиках, расположении складов ракетно-артиллерийского вооружения. Сообщники также передавали информацию относительно участников АТО/ООС на востоке Украины", - говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что в соответствии с инструкциями российской спецслужбы агентурная сеть была выстроена по четкой иеpapxии, а ее участники соблюдали повышенные меры конспирации.

На Закарпатье сотрудники СБУ блокировали контрабанду героина в страны ЕС

Сейчас следователями СБУ под процессуальным руководством прокуратуры Волынской области проводятся неотложные следственные действия (обыски) по месту жительства членов агентурной сети.

Решается вопрос о сообщение им о подозрениях в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, и избрании меры пресечения.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

СБУ, Госпогранслужба, Украинская граница, Генштаб Вооруженных сил РФ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Дубинский о Гончаруке: Он уже больше не премьер-министр
02 Названы лучшие виды чая против гипертонии
03 Лучшее средство от старения: полезные свойства черной смородины
04 Эксперты назвали самый вредный для здоровья продукт
05 Итоги дня 3 марта: коронавирус уже в Украине, ротации в Кабмине и освобождение Мельничука
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине улучшилась ситуация со свободой
В Украине улучшилась ситуация со свободой
В Беларуси стремительно растет число больных коронавирусом
В Беларуси растет число больных коронавирусом
Состояние заболевшего коронавирусом украинца улучшается
Состояние заболевшего коронавирусом украинца улучшается
NASA предупредило о приближении к Земле &quot;потенциально&quot; опасного астероида
NASA предупредило о приближении к Земле "потенциально" опасного астероида
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь