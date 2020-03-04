СБУ задержала руководителя агентурной сети Генштаба РФ

Новости Украины:Сотрудники СБУ задержали украинца, который является руководителем агентурной сети Генштаба РФ.

Служба безопасности Украины задержала на границе украинца, который является руководителем агентурной сети Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Контрразведчики СБУ задержали при пересечении государственной границы руководителя агентурной сети ГУ Генштаба ВС РФ - украинского гражданина, бывшего военнослужащего Вооруженных сил Украины. Злоумышленник планировал выезд в Россию для отчета перед кураторами о выполнении разведывательных задач", - говорится в сообщении.

Отмечается, что контрразведчики спецслужбы установили, что бывший военнослужащий был завербован кадровым сотрудником ГУ ГШ ВС РФ при выезде на временно оккупированную территорию Луганщины.

"Он выполнял задачи по сбору и передаче разведывательной информации о военных объектах Вооруженных сил Украины, которые дислоцируются на Волыни", - отмечают в СБУ.

Кроме того, мужчина по заданию куратора привлек к выполнению разведывательных задач еще трех пророссийски настроенных жителей региона.

"Они имели возможность собирать актуальные сведения об обороноспособности и боевой готовности военных объектов, местах дислокации военной техники, их количественных и качественных характеристиках, расположении складов ракетно-артиллерийского вооружения. Сообщники также передавали информацию относительно участников АТО/ООС на востоке Украины", - говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что в соответствии с инструкциями российской спецслужбы агентурная сеть была выстроена по четкой иеpapxии, а ее участники соблюдали повышенные меры конспирации.

Сейчас следователями СБУ под процессуальным руководством прокуратуры Волынской области проводятся неотложные следственные действия (обыски) по месту жительства членов агентурной сети.

Решается вопрос о сообщение им о подозрениях в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, и избрании меры пресечения.