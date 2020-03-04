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Суд оставил под стражей фигуранта дела Гандзюк Павловского

Суд оставил под стражей фигуранта дела Гандзюк Павловского
13:11 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:Суд оставил фигуранта дела об убийстве Екатерины Гандзюк Игоря Павловского под стражей до 16 апреля.

Печерский райсуд Киева сегодня продлил до трех месяцев срок содержания под стражей бывшему помощнику народного депутата предыдущих созывов, фигуранту дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк Игорю Павловскому.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса генерального прокурора.

"По версии следствия, он подозревается в создании, руководстве преступной организацией, участии в совершении преступлений в ее составе, умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога, организации массовых беспорядков вблизи админзданий органов государственной власти и местного самоуправления, незаконном хранении оружия и боеприпасов, незаконном завладении транспортными средствами на сумму более 5 млн гривен", - говорится в сообщении.

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В прокуратуре отмечают, что указанное лицо и его защитники оказывали процессуальные препятствия, чтобы сделать невозможным продление срока содержания под стражей. "Да, он жаловался на ухудшение самочувствия, однако по результатам квалифицированного, разностороннего медицинского обследования было установлено, что состояние здоровья позволяло ему участвовать в судебном заседании", - отметили в прокуратуре.

Также в прокуратуре напомнили, что в рамках досудебного расследования производств по факту деятельности на территории Херсонской области этой преступной организации 13 лицам сообщено о подозрении, в том числе 2 причастным к нападению на Гандзюк; двум подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, 5 лицам - домашний арест; ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей другим лицам находятся на рассмотрении суда; продолжается процедура экстрадиции из Республики Болгария заказчика этого преступления.

Как сообщалось ранее, Павловского задержали 20 января в Херсоне во время спецоперации по пресечению деятельности преступной организации. Всего было проведено 35 обысков, задержано несколько человек. Изъяты средства в эквиваленте более 1,1 млн грн.

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Следствие считает, что Павловский создал и возглавил преступную организацию, которая занималась организацией массовых беспорядков, запугиванием, избиениями людей и поджогами автомобилей жителей Херсонской области для прекращения их общественной деятельности (ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст . 28 ч. 2 ст. 194, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 294 Уголовного кодекса Украины).

21 января Печерский райсуд Киева постановил избрать Павловскому меру пресечения в виде содержания под стражей до 4 марта.

В другом производстве Павловский обвиняется в помощи нападавшим на Гандзюк скрыться от следствия (ч. 1 ст. 396 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, Фигурант дела об убийстве Гандзюк Левин обжаловал решение болгарского суда об экстрадиции в Украину.

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Игорь Павловский, Екатерина Гандзюк, Убийство Гандзюк, Офис генерального прокурора.
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