Убийство Гандзюк: экстрадиция подозреваемого Левина откладывается

Новости Украины:Фигурант дела об убийстве Гандзюк Левин обжаловал решение болгарского суда об экстрадиции в Украину.

Экстрадиция фигуранта дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк гражданина Украины Алексея Левина из Болгарии отложена в связи с апелляцией на соответствующее решение суда.

"Экстрадиция Левина откладывается, клиентом принято решение подать апелляцию на решение Болгарского суда о его экстрадицию по запросу Офиса ГПУ в Украину", - сообщил адвокат подозреваемого Михаил Величко в соцсети Facebook.

Как сообщалось, Бургасский окружной суд разрешил экстрадицию Левина 22 февраля. Сторона защиты заявляла о плохих условиях содержания под стражей в Украине, а сам Левин выступил с заявлением, что "в случае экстрадиции в Украину его якобы поместят в секретную тюрьму, где применят силовые методы". Суд отклонил доводы защиты как необоснованные.

Как сообщалось, 31 июля 2018 года утром в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк возле ее дома. Пострадавшую с ожогами доставили в местную больницу, но вскоре перевели в медучреждение Киева.

Были задержаны пятеро подозреваемых в покушении на Гандзюк, в том числе мужчина, зафиксированный на видео с камер наблюдения как покупатель серной кислоты.

4 ноября Гандзюк скончалась. После этого следователи изменили квалификацию нападения на нее на оконченное преступление - по пунктам 4, 6, 11 и 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное группой лиц, из корыстных побуждений, с особой жестокостью, по заказу).

7 мая 2019 года Генпрокуратура Украины утвердила и направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении пяти лиц, обвиняемых в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть Гандзюк. 6 июня 2019 года Покровский районный суд Днепропетровской области утвердил сделку со следствием пятерых обвиняемых и назначил им наказание в виде лишения свободы.

Левин после совершения преступления покинул территорию Украины, и в январе 2019 года СБУ объявила его в розыск. Согласно опубликованной информации, он исчез 19 августа 2018 года. В декабре 2018 года генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что правоохранительные органы объявили подозрение Левину как участнику подготовки и организации нападения на Гандзюк.

24 января 2020 года подозреваемого задержали в Болгарии, местный суд арестовал его на 40 суток.