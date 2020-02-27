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Обвиняемым по делу Гандзюк объявили новые подозрения

Обвиняемым по делу Гандзюк объявили новые подозрения
13:22 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:Четырем фигурантам дела об убийстве активистки Екатерина Гандзюк объявили новые подозрения.

Офис генпрокурора и прокуратура Херсонской области совместно с СБУ подготовили подозрения четырем участникам преступной организации, которые совершали насильственные действия относительно граждан и поджигали их имущество с целью запугивания и прекращения общественной деятельности.

"Указанные следственные и процессуальные действия состоялись по вновь открывшимся обстоятельствам в производствах по факту нападения на Екатерину Гандзюк и создания указанной преступной организации, в которых прокуроры Офиса Генпрокурора осуществляют процессуальное руководство, и являются продолжением совместной спецоперации с участием Офиса Генпрокурора, СБУ и Нацполиции 20 января 2020 года с целью прекращения деятельности преступной организации. В частности сообщено о подозрении руководителю преступной организации - бывшему помощнику народного депутата Украины предыдущих созывов, который сейчас находится под стражей. Также сообщается о подозрении и избрании меры пресечения другим соучастникам", - говорится в сообщении.

Также правоохранители провели 10 обысков по месту жительства фигурантов и возможного хранения вещественных доказательств.

В Офисе генпрокурора добавили, что о подозрении сообщено четырем лицам: "лица подозреваются в незаконном завладении транспортными средствами на сумму около 5 млн грн, совершенном организованной группой и сопряженном с насилием, опасным для жизни или здоровья пострадавшего".

Кроме того, 26 февраля 2020 года суд разрешил перевести в учреждения предварительного заключения в г. Киеве отдельных соучастников нападения на Екатерину Гандзюк, отбывающих наказание в соответствии с приговором Покровского райсуда Днепропетровской области от 6 июня 2019 года, для участия в следственных и процессуальных действиях.

Как сообщалось, в понедельник, 20 января, Офис генпрокурора заявил, что правоохранители проводят в Херсоне спецоперацию с целью прекращения деятельности преступной организации, которая совершала в Херсонской области насильственные действия в отношении граждан и поджоги их имущества, и с целью отыскать дополнительные доказательства в уголовном производстве по факту нападения на активистку Екатерину Гандзюк.

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Впоследствии информированный источник в Офисе генпрокурора рассказал Укринформу, что в ходе спецоперации в Херсоне произошло задержание и объявлено подозрение в создании преступной организации бывшему помощнику народного депутата Игорю Павловскому, который причастен к нападению на Гандзюк.

Павловскому инкриминируют нарушение ч. 1 ст. 255 УК (создание преступной организации).

Печерский райсуд столицы арестовал Павловского до 4 марта.

Впервые Павловского, который был помощником народного депутата Николая Паламарчука, задержали по делу о нападении на Гандзюк 12 ноября 2018 года, однако вскоре отпустили под домашний арест.

Сначала Павловскому инкриминировали организацию нападения на Гандзюк. Впоследствии, когда обвиняемый заключил соглашение со следствием, его действия переквалифицировали по менее тяжкой статье - сокрытие информации о преступлении (ч. 1 ст. 396 УК).

Генпрокуратура в конце июля 2019 года передала в суд обвинительный акт в отношении Павловского.

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Прокуратура, ГПУ, Херсон, Екатерина Гандзюк.
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