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Убийство Гандзюк: фигуранта дела Павловского забрали на "скорой" из суда (Видео)

Убийство Гандзюк: фигуранта дела Павловского забрали на "скорой" из суда (Видео)
16:56 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:У Игоря Павловского завтра истекает срок содержания под стражей.

Завтра у фигуранта дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк, бывшего помощника народного депутата Игоря Павловского истекает срок меры пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила адвокат семьи Екатерины Гандзюк Евгения Закревская.

Она отмечает, что в Печерском районном суде Киева еще вчера должны были рассматривать вопрос о продлении меры пресечения Павловскому, однако его защитники заявили отвод судье, а потом вообще исчезли с судебного заседания.

Обвиняемым по делу Гандзюк объявили новые подозрения

Закревская добавила, что после того, как Павловскому был назначен бесплатный адвокат, он начал "симулировать болезненное состояние": "Хроники рассмотрения продлении меры Павловскому: отвод судьи (отказали сегодня утром, неявка защитников (привлекли адвоката БПД). Теперь вот клетчатое одеяло"

Адвокат добавила, что в судебном заседании - технический перерыв до 18:00.

На странице в Facebook "Кто заказал Катю Гандзюк?" также отмечается, что Павловский срывает заседания суда, симулируя плохое самочувствие. "Активно симулирует плохое самочувствие, показательно теряет сознание от синяков. В настоящее время скорая забрала его из суда", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, Павловского задержали 20 января в Херсоне во время спецоперации по пресечению деятельности преступной организации. Всего было проведено 35 обысков, задержано несколько человек. Изъяты средства в эквиваленте более 1,1 млн грн.

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Следствие считает, что Павловский создал и возглавил преступную организацию, которая занималась организацией массовых беспорядков, запугиванием, избиениями людей и поджогами автомобилей жителей Херсонщины для прекращения их общественной деятельности (ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 194, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 294 Уголовного кодекса Украины).

21 января Печерский райсуд Киева постановил избрать Павловскому меру пресечения в виде содержания под стражей до 4 марта.

В другом производстве Павловский обвиняется в помощи нападавшим на Гандзюк скрыться от следствия (ч.1 ст.396 Уголовного кодекса Украины).

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Евгения Закревская, Игорь Павловский, Екатерина Гандзюк, Убийство Гандзюк.
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