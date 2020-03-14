Президент провел перестановки среди чиновников СБУ

Новости Украины:Президент Владимир Зеленский уволил Карпенко Александра и Нескромного Дмитрия с должностей заместителей председателя Службы безопасности Украины Ивана Баканова.

Президент Владимир Зеленский уволил Карпенко Александра и Нескромного Дмитрия с должностей заместителей председателя Службы безопасности Украины Ивана Баканова. Первым заместителем он назначил Василия Малыша.

Об этом говорится в указах Главы государства, обнародованных на сайте Президента.

Своими указами (№82 и №84) президент уволил заместителей председателя СБУ. Карпенко был назначен на должность заместителя в июле прошлого года. Нескромный занимал пост первого заместителя Баканова и начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью с ноября 2019 года. Первым заместителем он назначил Василия Малюка (указ №86).

Кроме того, президент решил, что возглавить Управление СБУ на Днепропетровщине должен Владимир Краснянский, указ №85. Перед этим он был временно исполняющим обязанности начальника этого Управления. Последний раз публичную декларацию он подавал в январе 2018 году после увольнения из воинской части. Все имущество, которое на то время указывал Краснянский, а именно квартира, два автомобиля и два паркоместа было записано на жену.

Также Зеленский уволил Владимира Киптенко с должности начальника Департамента хозяйственного обеспечения Службы безопасности Украины (указ №83). Этот пост он занимал еще со времен Виктора Януковича.