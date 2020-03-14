Скачать
Суббота, 14.03.2020
Итоги дня 13 марта: Первая смерть от коронавируса, закрытая граница и решение ТКГ
Итоги дня 13 марта: Первая смерть от коронавируса, закрытая граница и решение ТКГ
Дождь, ветер и морозы: в каких областях похолодает
Дождь, ветер и морозы: в каких областях похолодает
Нападающий Фиорентины заразился коронавирусом
Нападающий Фиорентины заразился коронавирусом
14 марта - приметы и обряды в День Евдокии
14 марта - приметы и обряды в День Евдокии

Президент провел перестановки среди чиновников СБУ

Президент провел перестановки среди чиновников СБУ
07:40 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: СБУ

Новости Украины:Президент Владимир Зеленский уволил Карпенко Александра и Нескромного Дмитрия с должностей заместителей председателя Службы безопасности Украины Ивана Баканова.

Президент Владимир Зеленский уволил Карпенко Александра и Нескромного Дмитрия с должностей заместителей председателя Службы безопасности Украины Ивана Баканова. Первым заместителем он назначил Василия Малыша.

Об этом говорится в указах Главы государства, обнародованных на сайте Президента.

Своими указами (№82 и №84) президент уволил заместителей председателя СБУ. Карпенко был назначен на должность заместителя в июле прошлого года. Нескромный занимал пост первого заместителя Баканова и начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью с ноября 2019 года. Первым заместителем он назначил Василия Малюка (указ №86).

Кроме того, президент решил, что возглавить Управление СБУ на Днепропетровщине должен Владимир Краснянский, указ №85. Перед этим он был временно исполняющим обязанности начальника этого Управления. Последний раз публичную декларацию он подавал в январе 2018 году после увольнения из воинской части. Все имущество, которое на то время указывал Краснянский, а именно квартира, два автомобиля и два паркоместа было записано на жену.

Зеленский обновил состав СНБО Украины

Также Зеленский уволил Владимира Киптенко с должности начальника Департамента хозяйственного обеспечения Службы безопасности Украины (указ №83). Этот пост он занимал еще со времен Виктора Януковича.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

СБУ, Президент, Владимир Зеленский, Чиновники СБУ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Срыв презентации Сивохо: суд избрал меру пресечения всем задержанным
02 Украина полностью перекроет авиасообщение
03 Группа украинцев застряла на границе Италии и Словении
04 В Минздраве разработали "коронавирусный" законопроект
05 НБУ: Украина не может себе позволить медлить с МВФ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Ситуация на фронте: Боевики 9 раз нарушили &quot;тишину&quot;, один боец ранен
Боевики 9 раз нарушили "тишину", один боец ранен
В Эстонии 79 человек заболели коронавирусом
В Эстонии 79 человек заболели коронавирусом
Билл Гейтс покинул Совет директоров Microsoft
Билл Гейтс покинул Совет директоров Microsoft
Рецепт дня: невесомый как облачко - Меренговый рулет
Рецепт дня: невесомый как облачко - Меренговый рулет
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь