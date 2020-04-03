Канада завершила ратификацию соглашения NAFTA с США и Мексикой

Новости мира:Канада сообщила США и Мексике о завершении ратификации соглашения о свободной торговле.

Канада завершила процедуру ратификации нового Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА) с США и Мексикой.

Об этом в Оттаве заявила вице-премьер-министр Канады Христя Фриланд, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Канада сообщила США и Мексике о завершении внутреннего ратификационного процесса нового соглашения НАФТА. Это - важный шаг на пути к имплементации этой важного торгового соглашения", - сказала Фриланд.

Она добавила, что Канада намерена "продолжить сотрудничество с США и Мексикой в определении взаимовыгодной даты вступления соглашения в силу". "Мы хотим удостовериться, что новое соглашение НАФТА будет способствовать быстрому экономическому восстановлению, как только мы преодолеем пандемию COVID-19, а мы преодолеем", - отметила вице-премьер.

По ее словам, новое соглашение НАФТА "выгодно канадцам во всех регионах страны и отраслях экономики". "Надеюсь, что после этого шага новое соглашение НАФТА вступит в силу в этом году", - подытожила Фриланд.

В тексте нового соглашения НАФТА указано, что соглашение вступает в силу в первый день третьего месяца, прошедшего со времени завершения последним государством всех ратификационных процедур. Таким образом, самое раннее новое соглашение может заработать 1 июля.

Напоминаем, оригинальное Североамериканское соглашение о свободной торговле было заключено между Мексикой, США и Канадой в 1994 году. До момента прекращения существования в 2018-м оно охватывало крупнейшую в мире региональную зону свободной торговли с населением в 478 млн человек и совокупным ВВП в размере 20,7 трлн долл., то есть около 30% мирового ВВП. Переговоры о пересмотре условий этого соглашения были начаты по инициативе президента США Дональда Трампа и продолжались более двух лет.

Мексика еще в конце декабря ратифицировала новое соглашение, а в январе процесс его ратификации завершился в США.