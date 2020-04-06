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В Ливии сбили военный самолет сил Хафтара

В Ливии сбили военный самолет сил Хафтара
08:58 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости мира:В Ливии, недалеко от Триполи был сбит военный самолет, принадлежавший силам Халифы Хафтара.

Войска, верные международно признанному правительству в Триполи сбили транспортный самолет Ливийской национальной армии Халифа Хафатара. Об этом сообщает zn.ua со ссылкой на Reuters.

Самолет был сбит над Тархуном, небольшим городом южнее Триполи который осаждающая столицу армия Хафтара использует как одну из передовых баз. Уничтожение грузового самолёта признали обе стороны.

Представитель Ливийской национальной армии Ахмед Мисмари, комментируя произошедшее, утверждал, что самолёт перевозил медикаменты и медицинские грузы, необходимые для борьбы с коронавирусом.

В Триполи заявили, что сбит был самолет, перевозивший военные грузы.

На территории Ливии было подтверждено 18 случаев заражения коронавирусом, но полноценный мониторинг на всей территории страны невозможен.

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Эскалация боевых действий может означать катастрофу для фрагментированной системы здравоохранения Ливии в условиях эпидемии коронавируса. В конце марта власти страны подтвердили первый случай заражения опасной инфекцией.

Ранее сообщалось, что боевики незаконных вооруженных формирований Халифы Хафтара в ночь на 3 марта подвергли очередному ракетному обстрелу аэропорт Митига в Триполи.

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Ливия, Триполи, Халиф Хафтар, Война в Ливии.
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