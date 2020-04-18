Противодействие COVID-19: Канадский монетный двор начнет выпускать антисептики

Новости мира:Руководство Канадского монетного двора нашло свой способ борьбы с распространением коронавируса.

Королевский канадский монетный двор на период пандемии COVID-19 переоборудовал производство на выпуск дезинфекторов для рук вместо денег.

Об этом CBC News рассказал представитель монетного двора.

Отмечается, что расположенное в Оттаве подразделение монетного двора уже начало выпускать дезинфекторы, а подразделение в Виннипеге должно приступить к этому в выходные. Кроме того, оттавское предприятие также выпускает некоторую медицинскую защитную продукцию. "Предприятие имеет отдел, который создает золотые и серебряные коллекционные монеты. Его удалось переоборудовать для производства защитного оборудования, типа лицевых щитов для медиков", - говорится в материале.

Необходимо добавить, что в обычное время Королевский канадский монетный двор чеканит все монеты, которые находятся в обращении в Канаде, а также металлические деньги для многих других государств. Кроме того, на двух предприятиях монетного двора изготавливаются тысячи коллекционных монет. Сейчас же монетный двор полностью отказался от коллекционных монет, сосредоточившись на "поддержке торговли и коммерции". Большинство из почти 1100 сотрудников уже месяц работают из дома.

По состоянию на утро пятницы на территории Канады были подтверждены более 30 тыс. случаев инфицирования COVID-19. Болезнь унесла 1250 жизней.