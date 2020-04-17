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В Канаде COVID-19 унес жизни свыше тысячи человек

В Канаде COVID-19 унес жизни свыше тысячи человек
20:49 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Власти Канады зафиксировали уже свыше 30 тысяч случаев коронавируса в стране.

Число подтвержденных случаев коронавируса в Канаде достигло 30 тысяч и продолжает увеличиваться.

Об этом свидетельствуют официальные статистические данные, обнародованные правительством Канады.

По состоянию на вечер 16 апреля COVID-19 подтвердили у 30 081 жителей Канады. Болезнь унесла 1193 жизни. Тест на коронавирус сдало 487 625 человек, то есть 94% людей получили отрицательный результат. Смертность сейчас составляет 3,4%.

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Более 50% (15 857 человек) от общего количества инфицированных проживает в провинции Квебек, из них более 7000 - в Монреале, крупнейшем городе провинции.

Таким образом, на Монреаль приходится почти четверть всех канадских случаев COVID-19. Хотя введенные федеральным правительством Канады и местными властями строгие карантинные меры позволили замедлить распространение вируса, ежедневно в стране обнаруживают сотни новых случаев инфицирования.

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В США, которые сейчас являются эпицентром мировой пандемии COVID-19, обнаружили более 675 тыс больных и зарегистрировали более 34 тысяч смертей от коронавируса.

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Канада, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
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