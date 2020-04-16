Мировая пандемия: беднейшие страны мира освобождены от платежей по госдолгу

Новости мира:Страны G20 ввели мораторий на взыскание долгов с беднейших стран из-за коронавируса.

Страны Большой двадцатки (G20) в среду, 15 апреля, достигли договоренности о поддержке идеи временного прекращения уплаты долгов бедными странами мира. Приостановление платежей по обслуживанию долгов для беднейших стран мира вступит в силу с 1 мая и продлится до конца 2020 года. Предполагается, что мораторий может быть продлен, передает УНН со ссылкой на DW.

"Мы поддерживаем временное приостановление платежей по обслуживанию долгов для беднейших стран", — говорится в заключительном коммюнике министров финансов и глав центральных банков G20 по итогам их виртуальной встречи, сообщает агентство новостей AFP. Все официальные кредиторы на двусторонней основе присоединятся к этой инициативе, отмечается в коммюнике.

Группа G20, объединяющая страны с крупнейшими экономиками мира, также призвала частных кредиторов, которые работают через Институт международных финансов, присоединиться к инициативе.

Решение о приостановлении выплат как основного долга, так и процентов, распространяется на все страны Международной ассоциации развития (IDA), которые на сегодня задолжали МВФ и Всемирному банку. Также это касается всех наименее развитых стран, которые определены такими ООН, и которые сейчас имеют долги перед МВФ и Всемирным банком, отмечает агентство новостей Reuters.

Как сообщалось, 13 апреля Международный валютный фонд принял решение освободить от уплаты по долгам в течение шести месяцев 25 беднейших стран мира.

По словам директора МВФ Кристалины Георгиевой, МВФ предоставит гранты бедным и наиболее уязвимым странам-членам МВФ для выплат по их долгам перед фондом на начальном этапе в течение следующих шести месяцев.

В МВФ надеются, что решение поможет этим странам направить больше средств на медицину и другие сферы, вовлечены в борьбу с вызванной новым коронавируса болезнью COVID-19 и ее последствиями.