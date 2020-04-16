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Четверг, 16.04.2020
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Covid-19: количество смертей в Британии почти достигло 13 тысяч

Covid-19: количество смертей в Британии почти достигло 13 тысяч
01:17 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Количество умерших от коронавируса в Британии выросло почти до 13 тысяч человек.

В Великобритании по состоянию на среду, 15 апреля, количество лиц, умерших от коронавируса, достигло почти 13 тысяч.

Об этом сообщает Sky News.

"За последние сутки в госпиталях Великобритании от коронавируса умер 761 пациент. Таким образом, по данным Департамента здравоохранения, общее число летальных исходов, связанных с COVID-19, достигло 12 868", - говорится в сообщении.

Однако отмечается, что реальное количество жертв коронавируса в Великобритании значительно превышает количество умерших в больницах, поскольку смерти фиксируют также и в домах престарелых, хосписах и др. Статистическое ведомство предполагает, что цифра может даже превышать 15% от всех зараженных.

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С начала вспышки коронавируса в Британии протестировали 313 769 человек, из них 98 476 имели положительный результат.

По официальной статистике, по количеству погибших от вируса Великобритания на 5 месте в мире после США, Италии, Испании и Франции.

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Как сообщалось, общее количество заражений коронавирусом в мире, включая умерших и вылечившихся, превысило 2 миллиона.

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Великобритания, Коронавирус, Covid-19.
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