Еще почти на месяц: Германия продлевает контроль на границах

Новости мира:ФРГ продлила контроль на границах еще на 20 дней.

Германия продлила контроль на некоторых границах с государствами ЕС еще на 20 дней.

Это подтвердил на брифинге в Берлине в среду представитель МВД ФРГ Бьерн Грюневельдер.

"Контроль на границах с Австрией, Францией, Люксембургом, Данией и Швейцарией продлен на последующие 20 дней", - сказал Грюневельдер.

Контроль на границах с этими странами был введен месяц назад.

Переезды в Бельгию и Нидерланды с немецкой стороны не контролируются, в то же время усилено наблюдение в 30-километровой пограничной зоне - так же, как с Чехией и Польшей, однако, две последние страны свои границы в ФРГ закрыли.

Как сообщалось, с 10 апреля был введен обязательный двухнедельный карантин для иностранцев и немцев, которые въезжают в Германию любыми путями.