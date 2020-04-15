Обязательная термометрия: с четверга меняются правила въезда в Киев

Новости Украины:С четверга на въездах в Киев водители и пассажиры будут проходить обязательную термометрию.

С четверга, 16 апреля, водителям и пассажирам транспорта на основных въездах в Киев будут в обязательном порядке измерять температуру тела, говорится в распоряжении руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Будут проверять автобусы и микроавтобусы, грузовые и грузопассажирские автомобили и легковые автомобили, которые перевозят более трех человек включительно с водителем", - говорится в информации.

Также в КГГА добавили, что информация об исключительных условиях для проезда автомобилистов с номерными знаками АА и КА, которую распространили некоторые СМИ, - не соответствует действительности.

"Норма по термометрии будет одинаково применяться ко всем легковым автомобилям с количеством лиц в салоне трое и более", - подчеркнули в горадминистрации.

Контрольно-пропускные пункты будут размещаться на въездах и выездах из города по адресам:

ул. Богатырская, 32-Е;

просп. Броварской;

ул. Бориспольское шоссе;

просп. Академика Глушкова;

шоссе Житомирское;

ул. Гостомельское шоссе, 1/1;

Днепровское шоссе;

ул. Вышгородская, 83-А;

27 км Столичного шоссе.

Полноценная работа контрольно-пропускных пунктов начнется в 13:00 четверга. До этого времени термометрию будут проводить для пассажиров автобусов. Параллельно будет продолжаться обустройство КПП и сужение дороги.

"Итак, если в столицу направляется человек с нормальной температурой, после термометрии он сможет свободно проехать. Если температура выше 37,5 градусов и есть признаки острого респираторного заболевания, человека будут тестировать на наличие коронавирусной болезни и отправлять на самоизоляцию. В случае, если температура тела превышает 38 градусов и если человек имеет симптомы ОРВИ - будут вызывать бригаду скорой (экстренной) медицинской помощи для госпитализации больного", - разъяснили в КГГА.

По состоянию на 15 апреля в Киеве уже 612 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.