Украина договорилась с МВФ о новой программе финансирования

Украина достигла прогресса в переговорах с Международным валютным фондом относительно новой кредитной программы, осталось решить несколько вопросов.
Об этом сообщил глава европейского представительства МВФ Пол Томсен на брифинге 15 апреля.
"Сейчас мы обсуждаем с Украиной новую программу. Эти обсуждения хорошо продвинулись, и я думаю, что они идут хорошо. Есть ряд ... Осталось мало проблем, и я уверен, что они скоро будут решены, и что мы можем рекомендовать программу совету директоров. Мы хорошо продвинулись, и это, конечно, даст Украине больше ресурсов для расширения политики, направленной на борьбу с этим кризисом", — сказал Томсен.
Он отметил, что Украина "серьезно пострадала от пандемии".
Как сообщалось ранее, накануне глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Международный валютный фонд в течение трех недель предоставит Украине транш после того, как Верховная Рада поддержит во втором чтении законопроект № 2571-д "О совершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности".
Напомним:
На 15 апреля более двух миллионов людей со всего мира заболели COVID-19. Более 126 000 человек умерли. В мире с 2 000 043 случаев заболевания 484 573 человек выздоровела и 126 753 умерли от осложнений, вызванных болезнью.
В Украине зафиксировано уже 3764 случая заболевания COVID-19, из них 108– летальных, выздоровели после коронавируса 143 человек.