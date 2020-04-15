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Среда, 15.04.2020
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Украина договорилась с МВФ о новой программе финансирования

Украина договорилась с МВФ о новой программе финансирования
19:59 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter

Новости Украины:Украина уже смогла достичь прогресса в переговорах с МВФ, касательно новой кредитной программы.

Украина достигла прогресса в переговорах с Международным валютным фондом относительно новой кредитной программы, осталось решить несколько вопросов.

Об этом сообщил глава европейского представительства МВФ Пол Томсен на брифинге 15 апреля.

"Сейчас мы обсуждаем с Украиной новую программу. Эти обсуждения хорошо продвинулись, и я думаю, что они идут хорошо. Есть ряд ... Осталось мало проблем, и я уверен, что они скоро будут решены, и что мы можем рекомендовать программу совету директоров. Мы хорошо продвинулись, и это, конечно, даст Украине больше ресурсов для расширения политики, направленной на борьбу с этим кризисом", — сказал Томсен.

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Он отметил, что Украина "серьезно пострадала от пандемии".

Как сообщалось ранее, накануне глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Международный валютный фонд в течение трех недель предоставит Украине транш после того, как Верховная Рада поддержит во втором чтении законопроект № 2571-д "О совершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности".

Напомним:

На 15 апреля более двух миллионов людей со всего мира заболели COVID-19. Более 126 000 человек умерли. В мире с 2 000 043 случаев заболевания 484 573 человек выздоровела и 126 753 умерли от осложнений, вызванных болезнью.

В Украине зафиксировано уже 3764 случая заболевания COVID-19, из них 108– летальных, выздоровели после коронавируса 143 человек.

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Украина, МВФ, Финансы, Карантин, Коронавирус.
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