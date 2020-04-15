Скачать
Четверг, 16.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Пасха 2020: в регионах паски начали освящать прямо перед продажей
Пасха 2020: в регионах паски начали освящать прямо перед продажей
Обязательная термометрия: с четверга меняются правила въезда в Киев
C четверга меняются правила въезда в Киев
Беринчик должен был драться в Лондоне
Беринчик должен был драться в Лондоне
Защитная маска из подручных средств: Эллен Дедженерес показала мастер-класс на карантине (Видео)
Эллен Дедженерес сделала защитную маску из подручных средств (Видео)

За рубежом возросло число украинцев, победивших Covid-19

За рубежом возросло число украинцев, победивших Covid-19
23:48 Ср, 15 Апрель 2020 Телеграф УНН

Новости Украины:За рубежом от COVID-19 выздоровел еще один украинец.

На сегодня за рубежом выздоровел еще один украинец, отныне их количество - 26 граждан. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram министерства иностранных дел Украины.

Так, от коронавируса за рубежом выздоровели 26 украинцев, в частности, по одному в Бельгии, Великобритании, Северной Ирландии, Египте, ОАЭ, Швеции, Швейцарии и Таиланде. По двое украинсцев выздоровели в Италии, Нигерии, по четыре украинца выздоровели в Доминиканской Республике и Японии, шесть выписаны в Польше.

По состоянию на вчера МИД сообщал о 25 гражданах Украины, которые выздоровели за рубежом.

Сейчас лечение за пределами Украины проходят 174 наших граждан.

МИД: В Австрии из-за подозрения на COVID-19 на карантин закрыли 15 украинцев

В Украине на 9:00 15 апреля зафиксировано 3764 случая коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки приблизился к 400 случаям, один из самых высоких значений. В то же время, количество умерших от коронавирусной инфекции в стране достигло 108 человек, при этом выздоровели 143 человека.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

МИД, Коронавирус, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пройдите тест и узнайте, какие страхи мешают Вам добиться успеха
02 "Броня" для легких: лучшие продукты для укрепления дыхательной системы
03 Игроки Олимпика пожизненно дисквалифицированы
04 Чистый четверг 16 апреля: что можно и что нельзя делать в этот день
05 В Украине растет число зараженных коронавирусом: данные Минздрава
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 15 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 15 апреля
Штаб ООС: боевики дважды нарушили режим тишины
Штаб ООС: боевики дважды нарушили режим тишины
Украина договорилась с МВФ о новой программе финансирования
Украина договорилась с МВФ о новой программе финансирования
Чистый четверг 2020: как правильно мыться в этот священный день
Чистый четверг 2020: как правильно мыться в этот священный день
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь