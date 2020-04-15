За рубежом возросло число украинцев, победивших Covid-19

Новости Украины:За рубежом от COVID-19 выздоровел еще один украинец.

На сегодня за рубежом выздоровел еще один украинец, отныне их количество - 26 граждан. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram министерства иностранных дел Украины.

Так, от коронавируса за рубежом выздоровели 26 украинцев, в частности, по одному в Бельгии, Великобритании, Северной Ирландии, Египте, ОАЭ, Швеции, Швейцарии и Таиланде. По двое украинсцев выздоровели в Италии, Нигерии, по четыре украинца выздоровели в Доминиканской Республике и Японии, шесть выписаны в Польше.

По состоянию на вчера МИД сообщал о 25 гражданах Украины, которые выздоровели за рубежом.

Сейчас лечение за пределами Украины проходят 174 наших граждан.

В Украине на 9:00 15 апреля зафиксировано 3764 случая коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки приблизился к 400 случаям, один из самых высоких значений. В то же время, количество умерших от коронавирусной инфекции в стране достигло 108 человек, при этом выздоровели 143 человека.