МИД: В Австрии из-за подозрения на COVID-19 на карантин закрыли 15 украинцев

Новости мира:В Австрии 15 граждан Украины закрыли на карантин из-за подозрения на коронавирус.

В Австрии 15 украинцев принудительно закрыли на карантин, ведь у них подозревают коронавирусную инфекцию.

Об этом сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

Так, Погорельцев подтвердил, что в Австрии 15 украинцев закрыли на принудительный карантин из-за подозрения инфицирования коронавирусной инфекцией.

"По информации директора рабочей палаты Верхней Австрии, города Линц, 14 апреля 15 граждан Украины лично обратились в компетентные органы Австрии с сообщением о "закрытии на принудительный карантин", фермером, к которому приехали на сезонные работы", - сообщили в МИД.

По словам Погорельцева, в этой связи Инспектором по охране прав рабочих рабочей палаты Верхней Австрии начато соответствующую проверку. По информации австрийской стороны, украинские граждане находятся в безопасности и ожидают завершения рассмотрения дела.

"Вместе с тем, наши соотечественники не желают сообщать свои персональные данные Посольству Украины в Австрии и не обращались за помощью. Почетный консул Украины в г.Линц обратился в прокуратуру города с целью получения детальной информации по делу", - добавил он.

В МИД подчеркнули, что дипломаты находятся в контакте с местными компетентными органами по вопросу получения дополнительных данных, а также установления связи с украинскими рабочими, в случае выявления ими желания контактировать с Посольством.

Дело находится на контроле ДКС и Посольства Украины в Австрии.

Как сообщалось, в Австрии открываются небольшие магазины, которые не работали последние несколько недель в результате ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Напомним:

На 15 апреля более двух миллионов людей со всего мира заболели COVID-19. Более 126 000 человек умерли. В мире с 2 000 043 случаев заболевания 484 573 человек выздоровела и 126 753 умерли от осложнений, вызванных болезнью.

В Украине зафиксировано уже 3764 случая заболевания COVID-19, из них 108– летальных, выздоровели после коронавируса 143 человек.