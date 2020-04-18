От COVID-19 умер глава администрации президента Нигерии (Видео)

Новости мира:В связи с распространением коронавируса в Нигерии от заболевания умер глава президентской администрации.

От последствий инфицирования коронавирусом умер глава президентской администрации Нигерии Абба Кияри.

Об этом сообщает Reuters.

"Глава администрации президента Нигерии умер в пятницу от COVID-19", - цитирует издание сделанное в субботу заявление администрации президента страны.

Речь идет о Аббе Кияри. Как отмечает издание, у него были проблемы со здоровьем, включая диабет. Его возраст официально не разглашается, хотя два помощника президента заявили, что ему 70 лет. Издание указывает, что о заражении Кияри коронавирусом сообщалось 24 марта.

"У умершего был положительный результат на COVID-19, и он получал лечение. Но он умер в пятницу, 17 апреля 2020 года", - заявил официальный представитель президента Гарба Шеху.

Как отмечает "Центр исследования Африки" в Facebook, Кияри входил в ближайшее окружение действующего президента Нигерии Мухаммаду Бухари, которому самому 77 лет, что создает достоверную угрозу его жизни. Положительные тесты на вирус имели губернаторы штатов Кадуна, Баучи, Ойо, в то же время губернаторы Баучи и Ойо выздоровели.

Указом президента в Нигерии карантин был введен 30 марта сроком на две недели. Впрочем, его продлили еще на 14 дней с 13 апреля. Жители крупных городов должны находиться дома. Установлены ограничения на использование транспорта, предприятия и офисы фирм на локдауне, работают только продуктовые магазины и аптеки.

Также введен комендантский час. Как отмечает Центр исследования Африки, из-за его нарушения силовики страны уже убили 18 граждан. Это больше, чем количество умерших от коронавируса, потому что его жертвами стали по состоянию на 17 апреля - 12 человек. Первый случай COVID-19 был обнаружен 27 февраля в Лагосе (21 млн жителей).

Напомним:

На 18 апреля 2 млн 243 тыс. 710 подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19. 154 тыс. 215 человек умерли.

За сутки число инфицированных в мире увеличилось на 85 тыс. 456 человек, число скончавшихся от вызываемых коронавирусом осложнений - на 8 тыс. 682.