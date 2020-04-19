Граница между Канадой и США остается закрытой

Новости мира:Граница между Канадой и Соединенными Штатами будет закрыта еще в 30 дней.

Граница между Канадой и Соединенными Штатами Америки будет оставаться закрытой еще в течение 30 дней, за исключением важных поездок. О двусторонней договоренности о продлении ограничений при пересечении границы между двумя странами сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, передает DW.

"Канада и Соединенные Штаты договорились продлить еще на 30 дней меры пограничного контроля, действующие на данный момент", - сказал Трюдо во время телевизионного обращения. По его словам, такой шаг поможет защитить людей по обе стороны границы от пандемии коронавирусной инфекции.

Трюдо также добавил, что ограничения на осуществление несущественных поездок между странами будет "несомненно" продолжаться много недель. В то же время он отметил, что граница и в дальнейшем будет открыт для доставки грузов и товаров, медицинских работников, экипажей авиакомпаний и канадцев, которые живут в США в течение части года и возвращаются в Канаду.

Из-за распространения коронавирусной инфекции США и Канада договорились ввести ограничения при пересечении границы еще 18 марта. Обычно граница между двумя странами пересекало почти 200 000 человек ежедневно. Граница между США и Канадой является самой длинной в мире между двумя странами.

Напомним, количество инфицированных коронавирусом в Канаде перевалило за 30 тысяч.