Скачать
Понедельник, 20.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В мире от коронавируса вылечились почти 612 тыс человек
В мире от коронавируса вылечились почти 612 тыс человек
В США от коронавируса скончались более 40 тысяч человек
В США от коронавируса скончались более 40 тысяч человек
Теофимо Лопес: Ломаченко не продержится дольше восьми раундов
Теофимо Лопес: Ломаченко не продержится дольше восьми раундов
Рецепт дня: Молочное желе с мандаринами (на агар-агаре)
Рецепт дня: Молочное желе с мандаринами (на агар-агаре)

Президент Бразилии возглавил демонстрацию против карантина

Президент Бразилии возглавил демонстрацию против карантина
05:41 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:Жаир Болсонару принял участие в демонстрации против ограничений, которые введены из-за коронавируса.

Президент Бразилии Жаир Болсонару принял участие в демонстрации в столице страны Бразилиа против ограничительных мер, которые введены из-за коронавируса.

Об этом сообщает DW.

"Участники акции потребовали закрытия парламента и выступления армии на стороне Болсонару… Парламент и главы регионов в Бразилии ввели запрет на выход из дома из-за эпидемии коронавируса. Болсонару критикует эти меры, называет вирус "небольшим гриппом", а борьбу с распространением коронавируса - "истерией", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в акции приняли участие около 600 человек.

По числу зараженных коронавирусом Бразилия занимает первое место в Латинской Америке. В стране подтверждено более чем 38 тыс. случаев Covid-19, около 2,5 тыс. человек умерли.

Смерть от хлорохина: В Бразилии прекратили испытания по лечению COVID-19 высокими дозами

Напоминаем, 18 апреля президент Бразилии Жаир Болсонару уволил министра здравоохранения Луиса Энрике Мандетту после того, как тот призвал граждан держать социальную дистанцию и оставаться дома из-за пандемии Covid-19.

Политики уже несколько недель не могли достичь взаимопонимания: президент, критически относящийся к ситуации вокруг коронавируса, распространял данные о непроверенных методах лечения. В то же время министр призывал граждан соблюдать карантинные рекомендации, которые были объявлены правительствами других стран.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бразилия, Демонстрация, Коронавирус, Жаир Болсонару.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Актриса "Великолепного века" опубликовала семейный пасхальный снимок (Фото)
02 Какие симптомы говорят о смертельном исходе при коронавирусе - исследование ученых
03 Главные события недели: коронавирус, госбюджет-2020, пожары в Украине, пылевая буря в Киеве и другое
04 Опубликованы новые завораживающие изображения Юпитера (Фото)
05 "Неоновые" волны: на побережье Южной Калифорнии замечено редкое явление (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Канаде мужчина открыл стрельбу: более 13 погибших
В Канаде мужчина открыл стрельбу: более 13 погибших
В Европе более 100 тыс человек стали жертвами COVID-19
В Европе более 100 тыс человек стали жертвами COVID-19
Мировая пандемия: Большая двадцатка сделала выводы
Мировая пандемия: Большая двадцатка сделала выводы
Дефицит и избыток витаминов – как распознать?
Дефицит и избыток витаминов – как распознать?
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь