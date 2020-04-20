Президент Бразилии возглавил демонстрацию против карантина

Новости мира:Жаир Болсонару принял участие в демонстрации против ограничений, которые введены из-за коронавируса.

Президент Бразилии Жаир Болсонару принял участие в демонстрации в столице страны Бразилиа против ограничительных мер, которые введены из-за коронавируса.

Об этом сообщает DW.

"Участники акции потребовали закрытия парламента и выступления армии на стороне Болсонару… Парламент и главы регионов в Бразилии ввели запрет на выход из дома из-за эпидемии коронавируса. Болсонару критикует эти меры, называет вирус "небольшим гриппом", а борьбу с распространением коронавируса - "истерией", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в акции приняли участие около 600 человек.

По числу зараженных коронавирусом Бразилия занимает первое место в Латинской Америке. В стране подтверждено более чем 38 тыс. случаев Covid-19, около 2,5 тыс. человек умерли.

Напоминаем, 18 апреля президент Бразилии Жаир Болсонару уволил министра здравоохранения Луиса Энрике Мандетту после того, как тот призвал граждан держать социальную дистанцию и оставаться дома из-за пандемии Covid-19.

Политики уже несколько недель не могли достичь взаимопонимания: президент, критически относящийся к ситуации вокруг коронавируса, распространял данные о непроверенных методах лечения. В то же время министр призывал граждан соблюдать карантинные рекомендации, которые были объявлены правительствами других стран.