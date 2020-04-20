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На севере Нигерии неизвестные напали на деревни: десятки жертв

На севере Нигерии неизвестные напали на деревни: десятки жертв
09:23 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В нигерийском штате Кацина вооруженные боевики убили 47 человек во время атаки на несколько деревень.

Нигерийские военные ликвидировали несколько десятков боевиков экстремистской группировки "Боко харам". Об этом сообщает Синьхуа.

В нигерийском штате Кацина периодически происходят столкновения между занимающимися животноводством представителями племени фулани и ряда общин, занимающихся сельским хозяйством.

Боевики совершили нападения в районах деревень Дутсинма, Данмуса и Сафана между 12:30 и около 3:00 ночи воскресенья.

В район были отправлены отряды полиции, нигерийской армии, военно-воздушных сил Нигерии, гражданской обороны и Департамента государственных служб.

Как сообщает Синьхуа, военные предотвратили нападение неизвестной группировки на одно из сел в штате Кацина, ликвидировав нескольких боевиков.

Также сообщается, что позже военные ликвидировали несколько десятков боевиков группировки "Боко харам".

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"Официальный представитель министерства обороны Нигерии сообщил о том, что военный отряд, базирующийся в северо-восточной части, накануне вступил в перестрелку с боевиками "Боко харам" в районе Гуджба в штате Йобе, в результате которой были уничтожены десятки членов группировки", - говорится в сообщении.

Позже в том же районе произошел еще один бой, в результате которого были ликвидированы 10 боевиков. Как утверждается, со стороны военных обошлось без потерь.

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Нигерия, Убийство, Боевики, Кацина.
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