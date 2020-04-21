В Amnesty International отчитались о количестве смертных казней в мире

Новости мира:Согласно докладу Amnesty International, в 2019 году в мире казнили 657 человек.

В 2019 году в 20 странах мира были казнены, по меньшей мере, 657 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на доклад правозащитной организации Amnesty International.

Это число включает лишь задокументированные случаи приведения в исполнение высшей меры наказания.

По оценкам Amnesty International, в Китае были казнены "тысячи" человек.

В Иране был казнен 251 человек, из них четверо не достигли совершеннолетия. В Саудовской Аравии казнили 184 человек - это самое большое число казней, зарегистрированное в этой стране за время наблюдения. В Ираке число казней составляет не менее ста, показатель вырос вдвое.