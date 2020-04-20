Трамп планирует направить в Китай специалистов для расследования вспышки COVID-19

Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты все еще намерены отправить следователей в Китай для расследования вспышки коронавируса.
Об этом сообщает CNN.
Ранее США уже отправляли запросы, которые Китай отклонил. Белый дом же постоянно обвиняет Пекин в сокрытии точной информации о распространении вируса в стране.
"Мы говорим с Китаем. Мы и раньше говорили о поездке. Мы хотим поехать", – сказал Трамп на брифинге в воскресенье.
Напоминаем, Китай должен будет понести ответственность, если выяснится, что он преднамеренно скрывал данные о коронавирусе COVID-19, заявил президент США Дональд Трамп.