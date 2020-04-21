В Израиле политические противники будут по очереди возглавлять правительство

Новости мира:В Израиле лидер партии Ликуд Биньямин Нетаньяху и лидер партии Кахоль-Лаван Бени Ганц объявили о создании правительства национального единства.

Два главных политических соперника в Израиле – лидер партии "Ликуд" Беньямин Нетаньяху и лидер партии "Кахоль-Лаван" Бени Ганц – договорились о создании правительства национального единства. Об этом сообщает The Јерusalem Post.

"В Израиле вскоре будет новое коалиционное правительство, поскольку в понедельник между Беньямином Нетаньяху, лидером партии "Ликуд", и Бени Ганцем, главой партии "Кахоль-Лаван", было подписано соответствующее соглашение, которое завершило 17-месячное политическое противостояние", - говорится в сообщении.

Следствием такого противостояния было проведение в течение этого периода трех выборов.

В рамках подписанного соглашения стороны договорились о ротации на посту премьер-министра: в ближайшие 18 месяцев эту должность будет занимать Нетаньяху, потом его сменит Ганц.

Обе стороны подтвердили, что создание большой коалиции необходимо в связи с пандемией коронавируса.

Как сообщалось, третьи досрочные парламентские выборы в Израиле состоялись 2 марта. Партия Нетаньяху "Ликуд" одержала победу с небольшим преимуществом, но ей и ее союзникам не удалось получить большинство в парламенте. После этого Нетаньяху и Ганц несколько недель не могли договориться о создании правительства, в том числе и в дополнительно отведенный для этого период. Страна двигалась уже к четвертым досрочным выборам.