"Вопрос нескольких дней": Израиль готовится к "полной блокаде"

Новости мира:Премьер Израиля анонсировал новый метод борьбы с коронавирусом.

В Израиле могут ввести более жесткие ограничительные меры в связи с пандемией смертельного коронавируса.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает The Jerusalem Post.

По словам Нетаньяху, введенных мер оказалось недостаточно, так как количество зараженных коронавирусом продолжает расти.

"Поэтому я уже говорю вам, что если мы не увидим немедленного улучшения тенденции, а не будет альтернативы, как ввести полное блокирование, кроме жизненно важных потребностей, таких как еда и лекарства. Это вопрос нескольких дней. Мы делаем все необходимую подготовку - логистическую и юридическую ", - заявил он.

Напомним: