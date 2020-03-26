"Вопрос нескольких дней": Израиль готовится к "полной блокаде"

В Израиле могут ввести более жесткие ограничительные меры в связи с пандемией смертельного коронавируса.
Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает The Jerusalem Post.
По словам Нетаньяху, введенных мер оказалось недостаточно, так как количество зараженных коронавирусом продолжает расти.
"Поэтому я уже говорю вам, что если мы не увидим немедленного улучшения тенденции, а не будет альтернативы, как ввести полное блокирование, кроме жизненно важных потребностей, таких как еда и лекарства. Это вопрос нескольких дней. Мы делаем все необходимую подготовку - логистическую и юридическую ", - заявил он.
Напомним:
По состоянию на 1:30 по киевскому времени четверга, в мире насчитывалось 430 тыс. 870 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, число жертв инфекции достигло 20 тыс. 81, поправились более 102 тыс.
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