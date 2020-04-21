COVID-19: Мексика вступает в самую серьезную "третью фазу" заражения

Новости мира:В связи с распространением коронавруса в Мексике прогнозируют резкое повышение количества зараженных и госпитализированных.

Мексика вступает в самую серьезную "третью фазу" инфицирования коронавирусом.

Правительство назвало ее "третьей фазой" из-за резкого распространения опасной болезни, пишет Reuters.

В Мексике зарегистрировано 712 случаев смерти от коронавируса и 8 772 подтвержденных заражений. При этом в понедельник было зарегистрировано 511 новых случаев.

"Третья фаза" заключается во внезапном прыжке заражений и госпитализаций.

Поэтому власть решила ужесточить карантинные ограничения и запретить публичные собрания. Карантин там продлили до 30 мая.

Напомним:

На 21 апреля в Украине зафиксировали 415 новых случаев коронавирусной болезни. Их общее количество с начала эпидемии достигло 6125.

В мире число зараженных составило почти 2,5 миллиона человек.