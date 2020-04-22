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Венесуэла: пандемия вынудила Мадуро и Гуайдо сесть за стол переговоров

Венесуэла: пандемия вынудила Мадуро и Гуайдо сесть за стол переговоров
04:21 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:В Венесуэле сторонники Мадуро и Гуайдо ведут переговоры на фоне пандемии.

Представители действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его оппонента Хуана Гуайдо начали переговоры. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters и Радио Свобода.

Переговоры начались из-за ситуации с распространением коронавируса и гиперинфляции на фоне усиления санкций со стороны США.

По словам источников агентства, и Мадуро, и Гуайдо убеждены, что пандемия COVID-19 подорвет политические позиции оппонента.

Правозащитники призывают сторонников президента и оппозиции к перемирию для координации поставок гуманитарной помощи и увеличение импорта бензина.

В Венесуэле, по последним данным, коронавирус обнаружен у 285 человек, 10 из которых умерли. ООН считает страну наиболее уязвимой для инфекции из-за нехватки средств дезинфекции в больницах и обнищание населения.

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Последний раз стороны пытались договориться в мае 2019 году в Осло, однако о результатах переговоров не сообщалось.

В конце марта США предложили Венесуэле создать новое переходное правительство с участием представителей сторон. Вашингтон предложил Мадуро и Гуайдо уйти в отставку. В ответ МИД Венесуэлы назвал план Вашингтона вмешательством во внутренние дела страны. Гуайдо план США поддержал.

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Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента в январе 2019 года. США и большинство стран Запада признали его лидером страны, но реальная власть остается у Мадуро. Его поддерживают Россия и Китай.

Напомним, власти Венесуэлы ввели режим чрезвычайного положения из-за коронавируса.

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Все по теме:

Венесуэла, Пандемия, Николас Мадуро, Хуан Гуайдо, Covid-19.
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