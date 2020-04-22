Карантин продлен: парламент Канады возобновит заседания не ранее конца мая

Новости мира:Карантин в канадском парламенте продлили на месяц.

Из-за эпидемии коронавируса нижняя палата канадского парламента еще на месяц продлила перерыв в работе.

Пленарные заседания парламента Канады возобновятся не раньше 25 мая.

До тех пор члены специального парламентского комитета, в том числе представители оппозиции, будут собираться в Оттаве раз в неделю для обсуждения насущных вопросов. Кроме этого, дважды в неделю члены комитета будут проводить заседания в онлайн-режиме.

Впрочем, правила таких заседаний еще предстоит разработать аппарату парламента. В настоящее время регламентом предусмотрена только процедура личного голосования.

Как сообщалось, пятинедельный карантин в обеих палатах канадского парламента был объявлен 13 марта. Тогда было намерение возобновить пленарные заседания 20 апреля. В течение этого времени депутаты дважды собирались на внеочередные заседания для принятия инициатив по борьбе с коронавирусом.

По последним данным, в Канаде подтверждено 37 229 случаев Covid-19 (из них более 19 тысяч - в провинции Квебек). Болезнь унесла 1728 жизней.