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Мировая пандемия: количество кибератак на ВОЗ возросло в пять раз

Мировая пандемия: количество кибератак на ВОЗ возросло в пять раз
05:40 Сегодня Телеграф УНН Фото: pixabay

Новости мира:Количество кибератак на ВОЗ во время пандемии увеличилось в пять раз

Количество кибератак на порталы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) значительно увеличилось с момента начала пандемии коронавируса. Об этом говорится в опубликованном в четверг пресс-релизе организации, передает УНН.

Как утверждает ВОЗ, сейчас количество посягательств на ее информационную безопасность в пять раз превышает количество кибератак за аналогичный период прошлого года. Участились случаи рассылок электронных писем от имени организации с призывами жертвовать средства якобы в фонд по борьбе с коронавирусом.

Кроме того, на этой неделе произошла утечка около 450 адресов электронной почты и паролей ВОЗ. Базы данных при этом не пострадали, однако ущерб был нанесен внутренней сети организации, которую используют ее бывшие и нынешние сотрудники, а также партнеры.

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ВОЗ подчеркнула, что работает над усилением безопасности своих систем.

Ранее в Google сообщили, что тема пандемии активно используется для кибератак по всему миру.

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ВОЗ, Пандемия, Кибербезопасность, Кибератаки.
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