ВОЗ опасается вспышки кори в ДР Конго на фоне пандемии коронавируса

Новости мира:ВОЗ предупреждает о вспышке кори в Конго на фоне пандемии коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения считает, что отказ от плановой вакцинации в условиях пандемии коронавируса может привести к возникновению вспышки кори в Конго.

Об этом сообщает ВОЗ в Twitter.

"Вспышка кори, что произошла в прошлом году в Демократической Республике Конго и унесла более 6 500 жизней в стране, которая, кроме того, страдала от эпидемии Эболы, свидетельствует о важности обеспечения таких медицинских услуг, как вакцинация, даже в условиях чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, вспышка Эболы в Конго длился с 2018 года и унесла жизни около 2200 человек. В целом с 2005 года ВОЗ через эту болезнь объявляла чрезвычайное международное положение пять раз.