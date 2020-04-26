В Канаде уже 45 тыс человек заболели коронавирусом

Новости мира:Число зараженных коронавирусом в Канаде за сутки увеличилось почти на 1,5 тыс.

Количество зараженных коронавирусом в Канаде за сутки увеличилось на 1466, тем самым увеличвшись до 45 354.

Об этом сообщил в субботу Минздрав страны.

Темпы роста инфицированных в стране замедлились, в пятницу их было зафиксировано 1 778. Наибольшее количество инфицированных выявлено в провинциях Квебек (23267), Онтарио (13995) и Альберта (4233). Тест на наличие коронавируса прошли 684,2 тыс. человек, 16,4 тыс. выздоровели.

Первый случай заражения коронавирусом в Канаде был зафиксирован в середине января, до настоящего времени 780 пациентов умерли, более 7,7 тыс. человек выздоровели. Случаи инфицирования отмечены в 12 из 13 канадских регионов.

9 апреля премьер-министр страны Джастин Трюдо заявил, что, согласно прогнозам правительства, пик пандемии придет на конец мая, а первая волна массовых заражений завершится в конце лета.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 8125 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 201 — летальные.

В частности, 22 апреля Кабмин продлил карантин на территории страны до 11 мая включительно.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.

В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.